吳姍儒出席瑪莉安娜香水發表記者會。（吳松翰攝）

吳姍儒（Sandy）16日出席香水品牌活動，整個人看似消瘦不少，她坦言體重有下降，對於原因不願多說，僅表示「今年心情比較多震盪」。日前黃鴻升（小鬼）驟逝震驚演藝圈，而父親吳宗憲因此大受打擊，她說自己沒特別關心爸爸的心情，但相信爸爸會自我調適，也透露「每次跟爸爸工作結束，爸爸都會牽著我的手，頭還靠在我的肩膀撒嬌。」

吳姍儒剛滿30歲，除了主持、出書外，更一連接下香水、洗髮精、氣泡水機等產品代言，堪稱新生代主持人中「最會撈錢」的一位，對此她急否認，「現在華流、音樂都有很多新生代，主持要有新生代，就趕快生小孩，我現在要好好工作，尚未有結婚打算」。

而「競爭對手」黃路梓茵（Lulu）最近恢復短髮造型，Sandy表示相當佩服，笑說「每次提到Lulu，就是被問雙姝有沒有心結」，自嘲「這個問題可能要回答到60歲」。不過她日前工作排太滿，幾乎沒有私人時間，擔心會沒朋友，還跟經紀人抱怨，但經紀人似乎沒有要減輕她工作量，無奈之下她只能珍惜工作時間。

日前和吳姍儒搭檔主持節目的炎亞綸，今出席品牌活動，地點剛好就選在Sandy經營的咖啡廳，炎亞綸開玩笑要買下咖啡廳，Sandy聞訊笑說「想要『無聊咖啡』的話，不要談入股，大器一點，是男人就整間買下來，不貴賣你2億就好」。

(中時 )