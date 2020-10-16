中華職棒下半季補賽週今天展開，富邦悍將靠著索沙、邦威雙洋投領軍，加上林宥穎在9局上適時一擊，以4比3驚險擊敗統一獅，成功「超車」暫居龍頭，若接下來3戰全勝，將可在22日回到新莊主場拋下彩帶。

賽前以0.5場勝場差暫居領先的獅隊，此役推出洋投布雷克先發，迎戰僅休4天再度披掛上陣的索沙，誰能搶下這一勝就能握有優勢，雙方也備妥洋投要傾盡全力拿下此役。

首局獅隊靠著陳傑憲、郭阜林、林安可的3支安打攻下2分，不過悍將也在第2、5局各攻下1分將比數追平。

6局下獅隊攻勢再起，陳重廷先敲出二壘安打上壘，唐肇廷再補上適時一擊，助隊要回領先，但悍將在8局上又靠著蔣智賢安打追平，8局打完雙方3比3。

9局上悍將最後進攻機會，張正偉內野安打上壘，陳凱倫成功護送跑者攻佔得點圈，林宥穎再補左外野安打，助隊突破平手僵局，悍將也靠著這致勝一擊，成功拉下獅隊登頂。

悍將索沙此役先發6局，被敲9支安打、送出5次三振，失3分，接手的邦威3局無失分，還送出5次三振，聯手守下這關鍵一勝。

獅隊今天輸球，落後悍將0.5場勝場差，但只要悍將隊20、21日輸掉1場，獅隊在22、24日二連勝仍然可封王。

(中時 )