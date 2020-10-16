朴有天曾來台辦見面會。（圖／中時資料照片）

34歲韓星朴有天2003年以東方神起團員出道，後來與金在中、金俊秀出走另組JYJ，朴有天也以電視劇《屋塔房王世子》走紅亞洲，4年前卻爆性侵疑雲，去年他被判須賠償其中一名被他告誣告的女子5000萬韓元（約125萬台幣），最近該女指他拖欠賠償金，朴有天透過律師表示，自己全部財產只剩房子押金3000萬韓元（約75萬台幣），和銀行帳戶裡100萬韓元（約2.5萬台幣），存款數字意外曝光。

朴有天2012年以《屋塔房王世子》在亞洲人氣翻漲，也曾來台灣開見面會，2016年他被爆性侵疑雲，又和南陽乳業家族外孫女黃荷娜一度論及婚嫁又解除婚約，女方捲入涉毒案，朴有天則開記者會放話絕沒吸毒，否則要引退，結果被檢驗結果打臉，處境尷尬。

針對吸毒案，朴有天去年7月被判有期徒刑10個月，緩刑2年，至於性侵案最終被法院判決沒嫌疑，朴有天反告4名女子誣告，其中1名A女獲判無罪，便向法院加碼要求朴有天精神賠償，法院最後判決朴有天需賠A女5000萬，然今(16日)韓媒報導，朴有天至今賠不出來，恐將面臨刑事起訴。

報導指出，朴有天向法院申報所有財產只剩租房押金3000萬韓元及100萬韓元的存款，實在沒能力支付A女5000萬韓元賠償金，A女的律師則說，朴有天是為了不想賠錢，才隱匿申報財產，發出最後通牒強調，若朴有天再不表達付錢意願，將提出刑事訴訟。

而朴有天今年5月接受《聽到風聞Show》專訪，被問開記者會時為何說謊稱沒吸毒，他自稱當時是無法正常作出判斷的情況，才會脫口發誓沒吸毒，歷經一連串風波後，朴有天感受最深刻的是幸好還有家人、朋友、和粉絲不離不棄的陪在身邊，讓他有力量走下去，說到後來更落淚。8月韓媒報導，朴有天正在製作新專輯，計畫到泰國辦簽名會跟小型演唱會，網友大多不領情，諷刺說：「除了佩服他厚臉皮不知道說什麼好了」、「確定這時候可以出國嗎」、「一手好牌打的稀巴爛」、「 演了這麼多戲，存款只有這樣？這個很難讓人相信啊」。

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(中時新聞網)