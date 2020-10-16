為落實e化，台北市長柯文哲上任後，數度要求各機關不得訂購紙本報章雜誌，今年更下令，要訂購紙本需市長專簽，導致市府各機關明年訂閱總數，從1萬2670份減至2746份。議員戴錫欽痛批，北市府以「市長專簽」恫嚇各機關局處，諷刺的是局處內部意見不一。府祕書長陳志銘辯稱議員資料有誤，市府將於27日召開檢討會議。

戴錫欽指出，市長及秘書長裁示要實施取消訂閱紙本報紙雜誌期刊後，各機關在2020年共累計訂閱1萬2670份報紙雜誌期刊，但到2021年竟減少到2746份，整整減少1萬14份，減少近8成，據了解，多數機關是因E化太貴、擔心市長專簽麻煩等原因，而取消訂閱。

戴錫欽表示，因取消里鄰長訂紙本報，導致從明年起，習慣閱紙本報的每位鄰里長，每年得自己貼275元，而民政局今年到明年，9979份的訂報全部歸零，戴直言，市府不願傾聽民意逕自取消里鄰長訂報，忽視長者閱讀紙本報紙權益。

戴錫欽指出，E化大方向是對的，但要有步調，不應用市長專簽方式恫嚇，地方反彈也激烈，且府內局處竟不同調，像社會局21份訂報依然維持，教育局也部分保留，E化不應操之過急，也看出市府急就章、無章法就想一蹴可及的白日夢行為。

陳志銘質疑議員資料有誤，陳表示若要訂閱紙本由秘書處統一專簽，並寫檢附理由。但一旁的民政局長藍世聰與社會局長周榆修現場打槍認為，許多里鄰長仍喜歡訂報，也確實有訂報需求。

(中時 )