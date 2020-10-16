世界衛生組織（WHO）研究指吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的新冠肺炎藥品瑞德西韋（Remdesivir）不能增加住院病患存活機率，吉立亞反駁WHO的數據不一致和研究成果仍不成熟，而且其他研究已證明瑞德西韋的效用。

WHO周四發表其對逾30個國家合計1萬1,266名成年病患，進行名為「團結」（Solidarity）臨床試驗報告，指瑞德西韋對因感染新冠肺炎而住院28日（直至出院或死亡）的病患沒有或只產生很小的醫療效果。

吉立亞反駁WHO數據採樣不一致，其報告沒有顯示各臨床試驗地點環境，和服用瑞德西韋的病患情況等到底有多大差異，這樣難以判定試驗結果的準確性。

吉立亞還批評WHO的結論，仍缺乏其他科學家詳細檢驗而屬於不成熟的研究。

吉立亞強調其他以瑞德西韋所做的臨床試驗，包括對1,062名病患進行使用瑞德西韋與服用安慰劑的結果做比對，顯示能縮短病患的康復時間。

抗病毒藥物瑞德西韋是川普確診後接受治療時使用的藥物之一。之前有多項研究指此藥能縮短康復時間，但歐盟正研究此藥可能對腎臟造成傷害。

白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）4月預測瑞德西韋會成為「醫護標準」。美國食品藥物管理局（FDA）5月1日授權可緊急使用瑞德西韋治療病情危急的新冠肺炎病患。

(工商 )