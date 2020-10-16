中天新聞台換發執照引發關注，中天「頭條開講」節目，與會來賓認為，「能夠踩煞車的人只有蔡總統」；多數也相信，「總統也知道這件事情的嚴重程度，11月適當的時候，應該會表達她的想法」。

國民黨文傳會主委王育敏指出，非常諷刺，總統認為「民主」是台灣最驕傲的地方，請問今天面臨到中天新聞台新聞、言論自由這麼重大的事情，要讓民進黨的髒手、黑手伸進來？「把民主這兩個字放大，覺得是非常重要的價值，這是台灣最珍貴的東西，那請你要實踐出來，現在大家都睜著眼睛在看」。

她呼籲蔡總統， 要深思熟慮，這不是閣揆蘇貞昌的事情，也不是只有NCC的事情。如果總統府流出來的密件已經透露這樣訊息，「能夠踩煞車的人只有蔡總統」，就是不要讓政治力干擾這一次的審照事件。大家都睜大著眼睛在看，民主這兩個字會不會葬送在民進黨的手中。

對於近日聯合報及蘋果日報也都分別透過社論等文章捍衛言論及新聞自由；民進黨前立委郭正亮說，「現在台灣只剩下某大報還沒有表態」；電腦密件外流後，看到當事人都在否認，如果最後結果真的是照那個劇本演出，「大家就都知道完全都在演一場戲，所以希望他們的否認都是真的」。

不過他也建議，國民黨不要介入太深，講話太多也不好，應由大法官、媒體界，或是一些學界人士講話比較好。

他認為，上次TVBS事件，最後就是阿扁拍板力挽狂瀾阻止了這個事，「所以最終我們還是要相信小英她的國慶演說是真心的」。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，「如果民進黨今日關中天，明日就會無法無天」，大家都知道中天對於民進黨政府的監督、批評是很嚴厲的，但是就是因為不同的聲音，才可以讓這個國家的運作更好、更進步。

他說，私底下他也常跟民進黨的一些立委、民代同台，得知的消息都是，要關掉中天的機率非常高；「馬英九2008年到2016年多討厭三（立）民（視）自（自由時報）」，請問這三個媒體「有受到任何的壓迫、有關台嗎？」 蘇貞昌雖然說中天換照是NCC獨立運作，不會干涉，可是過去蘇貞昌已對NCC比手畫腳，「要說他完全不會去介入，坦白講，我不大相信」。

台北市議員鍾沛君說，過去民進黨常指責國民黨黨政軍介入媒體，或介入新聞自由等，但2000年開始政府干預媒體最多被抓包的都剛好落在民進黨執政當家期間；馬英九在位八年天天炒作他死亡之握的那些媒體有哪一家面臨換照？每一家電視台都活得好好的。

(中時 )