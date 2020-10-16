為因應臺灣西部地區秋冬季節空品不良到來，環保署於12日至14日間結合辦理今年首波聯合稽查，此次聯合稽查主要考量10月容易發生臭氧超標情形，特別針對臭氧前趨物的揮發性有機物（VOCs）排放源進行查核，其中這一波聯合稽查共在7縣市31處公私場所執行，共計查獲違規情事3件，預估處分金額167萬元。
環保署表示，在東北季風以及地形條件導致擴散不良的狀況下，秋冬季節本就是台灣西部空氣品質不良的好發期，而這段期間的指標污染物就是懸浮微粒與臭氧。今年環保署先由臭氧的前趨物VOCs著手，首波以石化等行業為主要稽查對象。
其中，高雄市環保局以中油等國營事業為對象進行VOCs洩漏檢測，並開出2張罰單；台南市環保局則在8個區展開各種稽查行動，其中在善化區某工廠發現有高濃度VOCs從未經許可的管道排放，已據以處分。
環保署表示，VOCs洩漏檢測向來是石化工廠最容易超標被罰的項目，但這次在31家工廠執行3千4百餘點次的洩漏檢測後，只有1家有超標情形。顯示近年來在環保機關不斷的督導查核下，業者已確實進行VOCs的洩漏改善，也逐漸獲致成效。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。