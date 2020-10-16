經典民謠舞台劇《半島風聲 相放伴》好評不斷，門票場場秒殺，繼在半島歌謠祭、屏東演藝廳演出後，又將於24日登上台北花博舞蝶館。（謝佳潾攝）

經典民謠舞台劇《半島風聲 相放伴》好評不斷，門票場場秒殺，繼獲邀至屏東演藝廳演出後，又將於24日登上台北花博舞蝶館，9名傳藝師與10多名學生不僅要用民謠向世界發聲，也為第3屆半島歌謠祭揭開精彩序幕。

《半島風聲 相放伴》在去年半島歌謠祭首登場，是由台南人劇團偕同斜槓青年共同創作，他們花半年時間從恆春拜訪到滿州、港仔等村落，記下20多位民謠傳藝師的生活故事後編寫而成，全劇由9名傳藝師與10多名學生攜手演出。

而全場以民謠串聯，由月琴帶入人生、再由人生帶入恆春的前世今生，一登場即大獲好評，之後不少民眾要求加場演出，因此今年3月在屏東演藝廳重現經典，不過因「觀眾不同」所以呈現方式也不同，這讓民眾又有了全新的驚喜。

恆春鎮思想起民謠促進會總幹事趙振英指出，長年來恆春民謠扎根深，所以在恆春演出時會獲得高度認同，但走出恆春後共鳴度一定有差，即使是在屏東市，所以劇本用詞上會有些許調整，不過又不失在地味，精彩火花便因此產生。

她說，屏東演藝廳的成功經驗讓傳藝師、學生們信心倍增，具體展現「老調新唱」的民謠創新精神，大家準備好迎接台北場的挑戰，期待走到都市向世界發聲，同時也為今年半島歌謠祭揭開序幕，邀請更多人11月到恆春參與民謠饗宴。

(中時 )