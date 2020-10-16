國民黨副祕書長李彥秀。（趙婉淳攝）

衛福部決議暫緩健康、無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，17日上路。對此，國民黨副祕書長李彥秀今天表示，消息一出，民怨四起，衛福部長陳時中的神壇又高又遠，可能真的聽不到里長跟長輩的哀嚎以及怨嘆吧。

李彥秀晚間在臉書表示，歷年來公費流感疫苗，透過里辦公室協助施打，已經成為常態。透過里辦公室協助，施打對象可以不用專程跑一趟診所或是醫院，有效達到分流的功效，舒緩醫療診所的工作量。

談及衛福部今天宣布暫緩健康、無高風險慢性病50至64歲成人接種，李彥秀說，消息一公佈，民代手機電話接不完，民怨四起，甚至有已經排定明天施打的村里辦公處不知所措，擔心明天長輩白跑一遭，或是被還沒接到資訊的里民責罵。

李彥秀指出，衛福部的做法，衝擊國人對於政府的信任，更凸顯出這次流感疫苗施打政策及準備量，沒有因為新冠肺炎疫情而有所調整的疏漏，衛福部一紙公文缺乏溝通的做法，更令人錯愕。

(中時 )