中天新聞台換照風波引發關注，國家暨國際事務專家賴岳謙晚間在中天「頭條開講」節目中表示，只要蔡政府敢關掉中天新聞台，美方對台評價將立即改變，因為台灣將邁向新的民主獨裁國家。資深媒體人鄭師誠則說，希望蔡總統11月份能跟前總統陳水扁一樣，承諾任內不會關掉任何一家媒體。

賴岳謙表示，如果蔡政府真的敢關掉中天新聞，美方對台過去良好的評價會立刻轉變，因為當台灣傷害新聞自由的時候，就已變成民主獨裁國家，走向新納粹或民粹主義的國家。

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，行政院長蘇貞昌曾承諾，新聞自由要入憲，但他擔心新聞自由還沒有入憲，就先走入墳。還虧蘇揆曾說台灣要成為亞洲第一個捍衛百分之百新聞自由入憲的國家，講得義憤填膺。

台北市議員鍾沛君譏諷，民進黨干涉媒體的意志，即使行政院發言跟廣電監理的主管單位已經分開，但民進黨仍把NCC這個本來應該要獨立的機關現在看起來已經變成「黨立機關」。

對於蔡總統默不作聲，仍未表態不會關掉中天新聞台，鄭師誠說，他希望蔡總統能跟前總統陳水扁一樣，在11月公開表示，「在我任內不會關掉任何一家媒體」，如此一來不只是得分，「國民黨2022跟2024可能就麻煩了」。

國民黨文傳會主委王育敏說，關掉中天新聞台，蔡總統會後悔莫及，因為對一個總統來講，歷史定位很重要，蔡英文八年，想給台灣民眾要留下什麼樣的印記，「是關了一台新聞台，還是捍衛住台灣的民主自由價值」？

(中時 )