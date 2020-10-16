台灣香檬富含抗氧化功效成分，開發成皮渣動物保健飼料添加物，可提高飼料效率。（劉秀芬攝）

豬內臟可萃取出第一型膠原蛋白。（劉秀芬攝）

廢棄芒果仁萃取生產抗性澱粉、芒果仁油及植萃物保養品等，商機無限。（劉秀芬攝）

畜試所已與振聲農業科技公司合作多年，研發高單價鴨油產品，更多次獲國際美食獎。（劉秀芬攝）

面對全球的糧食危機，如何減少糧食浪費與損失，一直是各國努力的目標。行政院農業委員會畜產試驗所與亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心16日發表5項減少糧食浪費加值技術研發成果，包括鳳梨皮、甘藷格外品、芒果仁、香檬皮渣、家禽油脂與豬內臟等，從源頭減量、減少糧損，更創造商機。

畜試所黃振芳所長指出，農業永續經營三大行動策略，第一為源頭減量、第二為循環減廢、第三為加值利用。畜試所本次發表技術，將農業生產過程或食用後的剩餘資材，包括鳳梨皮、甘藷格外品、麩皮再生稻，透過青貯調製技術，當成反芻動物飼料，可降低飼糧成本，增加產業收益。

另一項研究利用台灣香檬富含抗氧化功效成分，協助屏東永信蔬果合作社開發皮渣動物保健飼料添加物，提高飼料效率，並改善里肌肉色與大理石紋等豬肉品質，估計每頭肉豬每100公斤能提高440元收益。

以往利用率低的豬內臟，可萃取出第一型膠原蛋白，建立可商業化生產之膠原蛋白萃取製程條件，進行循環減量，目前已與生技公司技轉，每年可處理120公噸肺臟，有286萬元膠原蛋白粗萃液利潤。

家禽屠宰分切後的脂肪，則可翻轉變成精緻、具經濟價值的優質油品，畜試所已與振聲農業科技公司合作多年，研發高單價鴨油產品，更多次獲國際美食獎，雞油產品也即將上市。

搭配行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所展出「芒果仁加值化產品開發」技術，從廢棄芒果仁萃取生產抗性澱粉、芒果仁油及植萃物保養品等，商機無限，都是點廢成金加值利用很好的證明。

畜試所與亞太糧肥11月5日至6日在台北南港展覽館舉辦「以減少糧食浪費與廢棄物再利用探討循環農業的實踐與效益」國際研討會，有願意參與循環農業與減少糧損的民眾與企業，可把握機會了解並以行動支持永續農業。

(中時 )