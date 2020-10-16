粉絲心疼宋茜被不合身的衣服害得顯胖。(取自微博)

還有人翻出趙麗穎金鷹女神時期的模樣，稱沒對比沒傷害。(取自微博)

第13屆金鷹獎開幕式晚會於今(16日)晚間盛大舉行，出身自韓國女團f(x)的大陸成員宋茜，更以新任金鷹女神之姿，身著金光羽衣頭戴皇冠，緩緩從天而降，壓軸登場。不過宋茜一現身，也讓不少期待的網友傻眼不已，還封她為史上最豐滿的金鷹女神！

金鷹電視藝術節是大陸電視人的最高盛會之一，自2006年開始，每屆金鷹節都會選出一位人氣極高的新生代女星來擔任金鷹女神，歷屆女神分別為劉亦菲、王小璐、王珞丹、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣、迪麗熱巴。

今年宋茜更以壓倒性的票數，擊敗一票人氣女星譚松韻、江疏影、虞書欣、關曉彤、李一桐、吳謹言和李沁，成為最新一任的金鷹女神，讓她在今晚受訪時坦言心情非常激動，因為優秀的女演員真的非常非常多，有幸能獲得這榮譽非常開心，對她也很大的鼓勵與肯定。

不過宋茜以從天而降的方式，壓軸亮相金鷹節晚會，讓網友一看超傻眼，訝異平時以好身材聞名的宋茜，怎麼整個人看起來如此顯胖，「這造型看哭我了，就是不知道說些啥，覺得宋茜挺可憐的，明明身材那麼好」、「不針對人，就這禮服…有一說一，顯得不像金鷹，有一點像金企鵝，胖胖der」、「真的，作為粉絲我也想說，我的眼神儘量保持在脖子以上只看臉，真的衣服太不合身了」。

(中時新聞網)