雖然說談戀愛沒有年齡限制，只要是真愛是不管任何差距的，不過一名17歲的女高中生，日前在網路上發文，表示目前與28歲男友同居，從房租到平時消費、吃喝玩樂全都是男友埋單，但這段感情卻不被看好，文章曝光後，不少網友狂酸「根本被包養」。

女高中生在學生論壇「ZUVIO校園」，發文詢問大家，想知道為什麼身邊的人都不看好自己與男友的感情，原PO表示目前還在念高中，與28歲的男友同居，並暱稱對方「大叔」，透露男友對自己很好，「只是我身旁朋友聽到我男友的年紀，都會嚇到」，難道相差11歲很誇張嗎？

至於兩人相處模式，原PO說男友幾乎負擔所有花費，包括食衣住行育樂，且自己想做何事，男友都會以行動表達支持，反而是最親的家人無法諒解，即使如此，這段感情仍舊是「唱衰比祝福的多」。

網友看完文章，一樣沒有祝福這位女高中生，反而虧她「他是妳的甜心老爹（sugar daddy）」、「包養吧」「他能包養一個就能包養第二個」、「全靠男友有什麼好開心的」；不過也有少數網友表達支持，認為差11歲並不多，只要能好好保護自己就好。

(中時新聞網)