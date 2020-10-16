客家染布特色鮮明，「藍染」更是客家文化代名詞，但其實許多客庄長輩從沒接觸過，除因為三餐打拚無暇耗時染布外，化學染衝擊也是主因之一，客家媳婦劉秋琴不捨傳統工藝消失，除自主鑽研還到客庄社區教學，盼延續文化生命力。

劉秋琴是知名客家服飾設計師，她因嫁入客庄而深深愛上客家文化，不僅創意發想各式客家服飾，還深入研究「藍染」，期間她發現，其實好多客庄長輩都沒接觸過染布，這令她擔憂不已，她說，雖因觀光因素客家染布不會失傳，但可能會與生活脫節。

她指出，客家傳統染布耗時耗工，光1塊布就要染上1天，所以當進入工業化社會後，大家為三餐奔波加上化學染出現、染布速度之快，會依傳統技術染布的客家人漸漸變少，進而導致現今有許多客庄長輩其實都沒接觸過染布。

為此，她自主鑽研藍染技術，並創新以「植物染」來吸引更多人注意客家文化。她介紹道，藍染是將大菁樹、馬蘭草浸泡水到發酵爛掉後，與稻草灰提煉成染泥，而創新則是加以檳榔、紅花、福木、七里香、榕樹等植物增加色彩，全屬純天然顏色特別好看。

「客家染布要從伯公照護站傳承下去。」她說，文化傳承的重點是人，所以特別走進客庄關懷據點教學，如佳冬鄉的萬建伯公照護站，除向年輕人傳承也彌補長輩的文化遺憾。

(中時 )