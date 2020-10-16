養4年「象魚」跳缸去世，飼主自嘲一切來得太突然。（中天新聞提供）

台南一名王姓飼主的寵物很特別，是長達150公分的象魚，昨（15）日他PO文說，一切來得太突然，原來他心愛的象魚，跳缸摔死了，飼主特地幫寵物挖洞埋葬，事後還發文自嘲，有網友歪樓說不能火葬，不然會太香，他也笑笑回應，養牠4年多了，捨不得吃。

中天新聞報導，飼主說，象角跳出魚缸時，因為魚缸有架高，導致這隻象魚摔到地面，因為重力加速度，內臟出血而過世。飼主事後幫寵物挖了一樣大小的洞安葬，並自嘲一切來得太突然。飼主說，這隻象魚養了4年多，從20公分養到150公分，已培養出感情，捨不得吃。

象魚學名叫作巨骨舌魚，是最大的淡水魚之一，最長可養到4.5公尺到6公尺。為何如此巨型的魚會突然跳出水缸？台南市動保處組長周駿男認為，可能是水位太高，缺氧或水質變化，或是受到驚嚇，不過，這原因沒辦法立即判斷。養了4年的象魚突然暴斃，讓飼主既傻眼又難過，但生命無常，網友希望他的心情能盡快平復。

不過，不少網友認為，魚會出現暴衝跳缸的異象，「萬物皆有靈，應該是幫飼主擋煞！」，建議飼主要去廟裡拜拜，但也有人說，聽過龍魚這樣要去拜拜 但這種魚就沒聽過。有網友則以科學角度解釋，野生象魚跳出水面是本能現象，更多人直指是「魚缸太小啦」、「魚缸真的太小了，憋瘋了」。

其他網友則搞笑吐糟，「笑死，火葬會太香」、「不加菜嗎」、「地震要來了」、「不自由勿寧死」、「我真的很想吐嘈:在水裡的生物，為什麼會是土葬啊」。

(中時新聞網)