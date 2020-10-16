針對大陸駐加拿大大使叢培武昨日警告加國勿給予港人政治庇護，以免干預中國大陸內政，加國外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）隨即發表聲明稱，叢培武大使的聲明「完全不可接受，也令人感到不安」。

近期加拿大與大陸關係持續緊繃，原因是加拿大逮捕了華為財務長孟晚舟，大陸則逮捕加拿大前外交官康明凱與商人史帕弗，此外兩國還在香港反送中運動與國安法問題上發生齟齬。

《美國之音》指出，大陸駐加拿大大使叢培武在15日的新聞發佈會上稱，「如果加方真正關心香港的穩定和繁榮，真正關心在港30萬加拿大護照持有者的健康與安全以及大量在港經營的加拿大公司利益，就應該支持為打擊暴力犯罪所做的努力。」語氣有以持加國護照的香港人與加國企業利益為要脅之意，警告加國勿給予港人政治庇護。

叢培武還強調，香港問題和與新疆有關的問題不是有關人權的問題，完全是中國大陸的內政，不允許外部干預。

加拿大外長商鵬飛隨後在加拿大媒體發表聲明表示叢培武的說法完全不能接受，也令人不安，「我已指示全球事務部召見中國大使，以明確的言辭表明，加拿大將永遠捍衛世界各地加拿大人的人權和權利」。

報導說，香港去年爆發抗議活動持續了數個月，今年6月30日晚間起香港實施《國安法》，嚴厲懲處分裂運動、顛覆或恐怖行為，以及北京該為的勾結外國勢力干預香港事務的行動。包括美國、英國和加拿大在內的西方國家對此予以強烈譴責，指責北京侵害香港自治。

《美聯社》則指出，加拿大香港聯盟的執行總監王卓妍在一份聲明中表示，大陸大使叢培武的言論是對所有加拿大人的「直接威脅」。

大陸駐加國大使叢培武周四反駁加國總理杜魯道的評論，稱大陸沒有進行「脅迫外交」。杜魯道是在13日兩國建交50周年當天的記者會上，強烈批評北京的「脅迫外交」，任意拘押2名加拿大公民康明凱與史帕弗，以及蔑視港人和新疆穆斯林的人權。

(中時新聞網)