共機近日加大擾台力度，國軍為守護家園，每次均升空攔截廣播嚇退，但台海雙邊懸殊的軍力也讓不少民眾討論，若兩岸不慎擦槍走火，美國是否可能派兵來援「駐軍台灣」？前海軍退役少將杜承謀受訪直言，把台灣當成刺蝟，才最能符合美國利益。

「共機20小時內來了3次，不排除是藉兩岸關係轉壞之際，藉演習驗收成果，且是為了打消耗戰」。知情人士說，共機9日時，還罕見派了全中國大現僅2架服役的運9電子情報偵蒐機擾西南空域，顯見解放軍在應對台海偵蒐上，已逐漸常態化。

為應對共機威脅，美國《路透社》近日報導，美國國務院日前批准包括，海馬斯(HIMARS)多管火箭系統、MQ-9無人機等多項對台軍售，並指出，美國計劃讓台灣像「刺蝟」般難攻打。而台海防衛作戰中「刺蝟」、「豪豬」、「毒蠍」都是源自「不對稱作戰」的戰略構想，引起台灣軍事圈議論。

對此，前海軍教準部副指揮官杜承謀少將，接受港媒《中評社》專訪表示，美國若真的願意幫助台灣，就應該不怕採到「中國底線，」要賣給台灣更強力武器，當大陸解放軍真武力攻台，美國就該明白宣示會協防，而不是在後面把台灣推上第一線。

至於「美國是否可能重新在台灣駐軍？」杜承謀說，他個人觀察「不會」。他說，從政經角度上而言，「把台灣當成刺蝟才符合美國利益，美國不用跑老遠來打，台灣花大筆軍費去購買更多軍備建設國防，這才是美國想要的結果，平衡貿易逆差」。

(中時新聞網)