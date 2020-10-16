正值秋冬換季，北部不斷大雨特報氣溫低，中南部卻是有陽光的涼爽天氣，加上最近因北方鋒面與海面颱風影響，全台各區氣候變化都相當劇烈，忽冷忽熱的季節很容易誘發酒糟性皮膚炎，或稱玫瑰斑，讓臉上出現潮紅、面皰、血管擴張皮膚不整等症狀。而想要改善，除了減少臉部皮膚刺激降低發生率外，進補或辛辣料理最好也要減少。

玫瑰斑係因皮膚受刺激所致 慢性發炎外觀如酒糟

新光醫院皮膚科主治醫師朱宮瑤表示，酒糟性皮膚炎（玫瑰斑）典型症狀就是在臉上看到紅色斑塊，原因在於臉部皮膚受到刺激，導致慢性皮膚發炎，有時會皮膚發紅，感覺發熱、刺痛、癢，可能會有膿皰與膿斑，也可能因血管擴張，導致皮膚不平整，看起來皮膚粗糙，外觀看起來就像酒糟模樣。

留心刺激性的妝品 少吃麻辣鍋薑母鴨

朱宮瑤解釋，發生玫瑰斑原因非常多，有可能是外界刺激，環境太溼、太乾、太熱、太悶、太冷等，皮膚接觸到過敏物質，例如化妝保養品的特定成分，臉上螨蟲量太多等，也可能吃了辛辣或帶酒的料理等，都可能引發玫瑰斑；當發現自己臉部皮膚有疑似症狀，最好先降低接觸危險因子，以免症狀加重與持續。

朱宮瑤提醒，會接觸到皮膚的物質，例如化妝品、保養品、醫美產品，一定要特別小心，不要長時間處在悶熱或溼冷環境太久；辛辣或帶酒食物，包含麻辣鍋、薑母鴨、中草藥類的養生鍋等，最好能避免；劇烈運動最好也要減少。若症狀仍然持續未改善，可以就醫接受治療，由醫師判斷需要使用什麼藥物改善。

玫瑰斑原因包含內外因素 這8點要多加留意

衛福部食藥署在藥物食品安全周報中，邀請新竹國泰醫院皮膚科主任醫師陳怡安，針對酒糟性皮膚炎解釋提醒。陳怡安在文章中提醒，玫瑰斑容易與其他皮膚病混淆，有時會被誤以為只是一般的溼疹或青春痘，或者是皮膚過敏、脂漏性皮膚炎、紅斑性狼瘡等其他問題。

陳怡安補充，造成玫瑰斑的原因主要可以分為4個內在、4個外在因素。「4內」因素包含：（1）個人體質、（2）荷爾蒙、（3）皮膚血管的調控異常、（4）正常狀況下和皮膚共生的蠕形蟎蟲數量過度增加。

陳怡安也說，「4外」因素則可區分：（1）首先是飲食，燙熱刺激辛辣的食物或是酒類；（2）其次是環境溫度，太悶熱或太乾冷；（3）再來是不當的接觸，例如日曬、不適合的化妝品，或是使用過量外用類固醇；（4）最後則是情緒，例如過於興奮或緊張。

日常保養要注重 可穩定皮膚狀態

陳怡安醫師建議，在日常保養方面，要先做好防曬工作，才能確實抵禦日光對皮膚的侵害。挑選防曬乳時，需要花些心思挑選適合自己的，必須達到理想的效果，又能避開容易悶熱且皮膚敏感的部位。平時選擇溫和、不刺激且低敏感性的乳液，增加皮膚的保溼，並達到些許舒緩的作用，也有助於穩定皮膚狀態。

(中時新聞網)