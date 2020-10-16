中天新聞台換發執照引發關注，旺旺中時媒體一直被扣紅帽子，指拿「紅錢」，中天「頭條開講」節目，財經專家賴憲政表示，台商在大陸繳稅也退稅，公司、大賬房設香港是因為中國大陸的銀行要領個5萬塊都要申請，扣帽子要有憑有據，「這等於是台商的慣例政府官員不會不知道」。

主持人指出，旺旺在大陸繳了280多億的稅，30億是退稅，是對外資的優惠，不是補貼，且不是只有旺旺，其他一些高科技廠商在大陸投資，也有11到14％的退稅優惠，包括日月光、台積電、友達等科技大廠。

賴憲政說，Google來台灣設廠，政府不要給水電折免？美國也一樣，這些優惠，就是為了要創造工作機會，「所以這個已經是全世界幾乎是明文規定，不是暗的」。

國家暨國際事務專家賴岳謙說，蘋果日報跟旺中其實是有點對抗性，但是在談到這個論點上，「大家又趨向一致了，這代表什麼？這就是普世價值」；「如果你覺得他的資金有問題，就拿出證據來，可是這麼久了，沒有證據」。

他說，台積電不是要去美國嗎？也會跟美國政府談判，包括稅的補貼、減免、優惠條件等，這個是天經地義的，舉世皆然，「台灣對於美國進來台灣的企業，是不是做同樣的事情？當然也有」；他說，「難道那些美國的企業就變成台資企業」？「到大陸去投資的廠商你不能夠就說它是紅色的廠商，同樣的道理跟大陸有貿易來往的台灣的企業跟貿易公司，就不能給它戴帽子，說它是紅色的」。

他表示，台灣每一年跟大陸的貿易額占台灣的總貿易輸出40％以上，那本身賺大陸人的錢，就把它說成紅色。

他強調，如果中天跟國家安全有關，早就被告了，「我相信我還是期待，蔡英文會在關鍵的時候應該為捍衛新聞自由而走上她應該走的歷史地位」。

(中時 )