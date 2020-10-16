根據華爾街日報與NBC新聞的最新民調顯示，雖然高達7成選民聲稱有意接種新冠疫苗，但當中有半數表示將會等到疫苗安全、沒有副作用才會施打。

此外其他20％受訪者則說，一旦疫苗上市、就會立即接種。與共和黨人麥因多夫（Bill McInturff）共同進行這項調查的民主黨民調專家佛德利（Kate Fridley）認為，從該調查結果可看出，其實願意打頭陣、率先施打疫苗的人並不多。

民調還發現，17％受訪者表示他們根本不會去接種疫苗。另外還有一成聲稱如果接種成為強制性命令，他們最後還是會去打疫苗。

若把上述這兩類受訪者加總起來，不願接種疫苗的民眾比重達27％。事實上最近其他民調也發現，大約有三分之一受訪者反對接種新冠疫苗。

這份民調的調查時間是在10月9日到12日，有1千名註冊選民接受訪調，誤差範圍為正負3.1個百分點。

鑒於近來進入秋冬，美國疫情又再度出現升高跡象。根據約翰霍普金斯大學的最新統計，美國周四(16日)確診病例激增6.3萬人，為逾兩個月來首度突破6萬大關。中西部尤其嚴重，俄亥俄州、威斯康辛州、密西根州與印第安納州等都創下單日新增病例最高紀錄。

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