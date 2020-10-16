花旗集團副董事長麥奎爾（Ray McGuire）周四（16日）宣布他將辭職，角逐2021年的紐約市長選舉。不過身為美國金融界位階最高的非裔銀行家，麥奎爾首先必須克服紐約市的反華爾街情緒。

麥奎爾周四在接受《CNBC》訪問時證實他將離開花旗集團，對明年的紐約市長參選做準備。他說：「這個偉大的城市正處於生存戰爭」，因此紐約市需要一個有願景的領導人，知道如何刺激成長、復甦經濟與吸引優秀人才前來，來讓這個城市重返運作。

63歲的麥奎爾是目前華爾街職務最高的非裔主管。他在2005年加入花旗，曾擔任該集團全球企業與投資銀行負責人，並在最近被拔擢擔任副董事長。

據了解，花旗內部許多高管希望麥奎爾能角逐明年紐約市長選舉。他在過去被視為華爾街最優秀的交易者，例如時代華納以超過800億美元賣給AT&T等重量級交易就有他的穿針引線，他也是金融界中最有影響力的非裔聲音。

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