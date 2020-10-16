首屆台灣慢城聯盟年會16日在竹田鄉天使花園休閒農場盛大登場。（謝佳潾攝）

竹田鄉因無民宿、停車場等問題，觀光發展頻受阻，而今不僅排除萬難將擠身國際慢城行列，還獲選為首屆台灣慢城聯盟年會舉辦地， 16日盛大登場，鄉長傅民雄備好伴手禮與在地小旅行，要讓國際看見竹田、竹田看見自己。

傅民雄指出，百年竹田驛站雖吸引不少遊客慕名而來，但卻因鄉內無民宿、停車場等問題留不住人，遊客幾乎拍完照就離開，這非健全的觀光發展，而近年在公所的積極輔導與爭取下，終與台鐵局商議好火車站後方的閒置空間將以綠美化計畫闢停車場，約可增設50個車位，另竹田首間民宿也將在年底開幕。

傅民雄說，竹田雖沒有大建設卻有最原始的鄉村風味，而這不僅是竹田的觀光特色、是可成為國際慢城認證的優勢，更是台灣慢城聯盟首屆年會舉辦地的亮點，國際慢城聯盟主席、副主席都親自錄影片祝賀，並宣示以後鄉鎮欲加入國際慢城需先由台灣聯盟認證推薦。

「台灣慢城聯盟年會是竹田展示觀光量能的起手式。」他說，竹田儲備觀光量能許久，此次年會是展現的好時機，雖然尚未一次就位，但等到水到渠成時，一定會令人驚豔不已，且不僅是讓國際看見竹田，也讓竹田看見自己，竹田有無限發展願景。

而台灣慢城聯盟首屆主席是由花蓮縣鳳林鎮蕭文龍鎮長擔任，而會員中除有已獲義大利慢城總部認證的花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄與三義等4大國際慢城外，還有「取得門票」的雲林古坑、屏東瑪家與竹田、花蓮玉里、台東池上與鹿野、台中和平。

傅民雄強調，竹田有歷史文化、生態環境及地方美食，各方面都準備好了，在年會過後，公所將正式向義大利慢城總部提出申請，讓竹田成為國際慢城。

(中時 )