美國空軍1架F-16在2017年的對地炸射訓練時，犯了嚴重錯誤，把一輛小汽車當成射擊標靶，結果打死了車上駕駛人查爾斯‧霍布魯克(Charles Holbrook)。經過3年的訢訟後，美國空軍必須賠償家屬2500萬美元。

阿拉莫戈多每日報(Alamogordon News)報導，53歲的霍布魯克，是美國聯合技術公司（United Technologies），軍用航電研發部門的業務經理，事件發生在2017年1月31日，當時霍布魯克受美國空邀請，到新墨西哥州白沙靶場來看F-16的炸射演訓，因為F-16的瞄準設備是該公司的產品。

當天晚上，霍洛曼空軍基地(Holloman AFB)的1架F-16，剛飛過觀眾所在拍攝區後，卻向霍布魯克所乘坐的廂型車發射一連串20公釐砲彈，其中幾發擊中霍布魯克，雖然緊急送醫，卻因傷勢過重在急救的1小時後宣告死亡。

此後不久，他的妻子貝倫·霍爾布魯克（Belen Holbrook）向美國空軍提起了不當傷害致死hapi 訴訟要求賠償24,633,042.13美元。

調查表示，當天的演訓參與者確實犯了許多錯誤，首先參加演訓的4架F-16C戰機，是2架由資深教官駕駛，而另外2架是菜鳥學生駕駛，這違反了通常的演訓安排：應該派出雙座戰機，由教官與學生共乘一架戰機，教官才能在學生可能犯錯時立即糾正。

法庭記錄說，當天進行夜間炸射訓練，這是具有相當難度的演習，然而菜鳥學生飛行員是第一次參加，是第一次使用夜視鏡、第一次進行「夜間、高角度、機砲掃射不發光目標」。在這種情況下，沒有教官在後座支援，當然極容易出錯。

演習於下午6:21左右開始，此時白沙靶場已經完全天黑了，而地面人員的觀察點(霍布魯克所在地方)，與炸射的目標區只有半英哩(800公尺)的距離，而且觀察點與炸射區沒有地型上的差別，唯一的差別僅在觀察點設置有一個紅外線閃爍信標，這個信標在肉眼中看不出來，必須透過夜視筴艙，才能從戰機的多功能面板看到閃爍。

學生機並沒有回報「他看到了閃爍信號」。這本應該被教官所注意，教官應該詢問有沒有在面板上看到閃爍信號，或者以其他方式核實飛行員已知地面觀察區與目標區不同。

晚上7:07，學生機喊出「捕獲目標」，但是教官機未要求他描述目標的模樣，學生飛行員誤以為廂型車就是他們要打擊的目標，然而真正的目標物是一輛軍車。

這場炸射演練是「A導B射」，也就是A戰機以雷射來標定目標，然後B戰機來射擊。此時教官機已經完成對目標的鎖定，但是學生機卻說他「正在追踪目標」，顯然沒有看到雷射瞄準標線。

由於學生機沒有找到目標，所以戰機進行了一次迴旋，準備返回目標區，並將標定筴艙改成「重置模式」，這在這種情況下是正常的。

法庭記錄顯示，當戰機回到靶場，標定筴艙有找到正確的目標，發出「鎖定」的聲響，但是學生飛行員卻誤解了，他誤以為廂型車即是目標，然後向這輛車擊出155發加農砲彈，炸毀了車子，打死了霍布魯克。

除了飛行員的錯誤，法庭記錄顯示，參與演習之前，沒有地勤人員參加安全簡報，霍布魯克沒有任何安全設備，一頂頭盔、一件防彈背心都沒有。

法庭記錄說，擔任教官的飛行員有11年的飛行經驗，他也認為這種訓練異常複雜，雖然他很熟悉任務，但是這是他第1次擔任教官，所以確實出現許多溝通不良。而且參與訓練的戰機太多了，通常只有2架，而不是4架。

霍洛曼空軍基地目前未發表評論。

(中時新聞網)