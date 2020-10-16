立榮航空一架軍包機飛往東沙島時，被香港航管通知有危險活動，被迫折返，讓兩岸緊張情勢再升高。前民進黨立委沈富雄預測，1、20年內，東沙不會換手。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，我們的海疆的最南端叫「曾母暗沙」，但是東沙不是曾母暗沙，大得多。所以我們當年海軍決定去占這個小島，幾十年後想起來，真是聰明。這個好像下圍棋一樣，放一顆黑的放那邊，你就沒辦法動，你看，如果沒有東沙，現在連馬英九的南海倡議都沒了。像黃岩島那種小島，還可以來個奪島戰術。美國、大陸、越南，誰敢奪島占東沙，所以打仗沒那麼簡單的。

沈富雄認為，現在雖然局勢緊繃，但是沒有人敢動東沙，他甚至預測1、20年內，東沙不會換手。雖然把我們搞得有一點累了，但是把我們的海疆、我們的幾段線，搞得有戲唱。這對台灣來講，有戲唱是很重要的。

軍機很多，為何要包立榮去東沙？國民黨立委費鴻泰表示，我們去東沙島，C130運輸機比民航機可以載的人還要多，但是我們的勤務也很多。民航機去基本上是安全的，大陸也不會針對民航機去作打擊；可是對於軍機，如果兩方處理不好的時候，當然是有可能。

(中時新聞網)