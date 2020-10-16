情侶相愛在一起，分手後卻沒好聚好散，可能會由愛轉恨，資深媒體人胡孝誠就在節目上分享一則案例，一名女子和前夫離婚，卻發現對方交了女友，還帶帶回家上床，當下醋勁大發，女子居然將拿出「絕命農藥」倒在內前夫褲裡，導致對方下體潰爛一命嗚呼。

胡孝誠指出，雖然把前夫給毒死，女子依然沒有悔意。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

胡孝誠在《震震有詞》節目中表示，大陸有名女子和前夫離婚，但為了小孩，選擇繼續同居，雙方已經沒了關係，但女子卻無法接受前夫「有別的女人」，當她得知前夫春節時竟帶女友回家歡愉，當下醋勁大發，為了要教訓前夫，她竟將名為「百草枯」的農藥，倒在對方的內褲裡。

前夫事後竟出現下體發炎潰爛狀況，當驗出下體慘遭農藥中毒時已回天乏術。（圖／Pixabay）

沒想到這名前夫事後竟出現下體發炎潰爛的狀況，當下趕緊就醫，當驗出下體慘遭農藥中毒時，毒素經從男子陰部的皮膚、黏膜吸收進體內，這名前夫最後死在醫院裡。

原來，百草枯又稱為「巴拉刈」，是相當劇毒的除草劑，對人體或動物來說，誤食後雖然不會立刻死亡，但肺部會慢慢纖維化，最後導致誤食者呼吸衰竭死亡，這款農藥目前台灣已禁止使用。胡孝誠表示，這名女子把前夫毒死後毫無悔意，她只覺得「我得不到的，也沒有人想可以得的到的」。

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(中時新聞網)