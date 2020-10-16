美國白宮國家安全顧問歐布萊恩16日表示，台灣應該開始考慮新的戰略，遏阻中國登陸侵台。

他說：「我認為台灣需要開始思考不對稱、反介入/區域拒止等戰略，確實將自己強化到可以遏阻中國採取任何兩棲侵略或甚至是灰色地帶衝突對付台灣。」歐布萊恩係在國際知名非盈利組織阿斯本研究所的一場活動中作上述表示。

(中時 )