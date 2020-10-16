白宮國安顧問促台灣 思考如何遏阻中國登陸侵台 23:142020/10/16 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮國家安全顧問歐布萊恩16日表示，台灣應該開始考慮新的戰略，遏阻中國登陸侵台。 他說：「我認為台灣需要開始思考不對稱、反介入/區域拒止等戰略，確實將自己強化到可以遏阻中國採取任何兩棲侵略或甚至是灰色地帶衝突對付台灣。」歐布萊恩係在國際知名非盈利組織阿斯本研究所的一場活動中作上述表示。 (中時 ) #遏阻 #台灣 #中國 #登陸 #侵台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關掉電視台 開啟小警總 民主噤聲 04:092020/10/16 政治要聞 國軍東沙包機 港民航處指台灣取消請求 16:122020/10/16 政治 蔡正元酸陸委會：去中國化就沒權利指台灣是中華民國領土 10:592020/10/16 政治 貿協美國商機日 台美互動熱絡 04:092020/10/16 財經要聞 立榮軍包機「被返航」 江啟臣籲國安單位說明 20:492020/10/16 政治 「除非瘋了才推台獨」媒體人揭邱義仁表態的背後目的 14:312020/10/16 政治 中天新聞關台風波 《蘋果日報》籲：勿忘新聞自由是台灣的驕傲 09:202020/10/16 政治 印媒專訪吳釗燮 願共同維護自由開放印太區域 12:342020/10/16 政治 十月驚奇 理性處變局 04:092020/10/16 時論廣場 陸委會稱149名國人在陸失蹤 國台辦：惡意炒作 20:152020/10/16 兩岸 國際熱門新聞 川普難連任？BBC大膽預測「5勝選原因」 - 國際 2020美大選》兒子骯髒八卦遭川普緊咬 拜登終於打破沉默了 - 國際 哥哥往生放冰櫃 冷凍20小打開看「眼睛還在動」離奇復活 - 國際 28歲美魔媽淪為7男共享洩慾娃娃 年幼兒慘遭勒死丟入水池 - 國際 川普承認背負4億美元債務 堅稱只是小菜一碟 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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