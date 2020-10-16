從事飯店工作的人員，最怕就是整理清潔房間時遇到「棘手的情況」，一名飯店清潔人員在臉書PO文抱怨，日前遇到一對夫妻帶著2名小孩，入住4人房，待退房後整理房間，發現床單全都是血跡，網友看到現場慘狀的照片，替原PO感到憤怒，直嗆「月經來就不要打砲」。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO出數張照片，表示日前遇到一家4口入住飯店，這家人連續住兩晚，第一天進房整理時，發現床單上沾有血跡，而旁邊則放衛生棉還有兩盒保險套，當時原PO心想，應該是夫妻出來玩，雖然月經來仍不減「性致」，恩愛時沒注意不小心沾到，當下不以為意繼續換床單。

飯店人員怒PO房間慘狀(圖片取自/爆怨公社)

第二天這家人退房後，原PO再次進房間整理，卻對眼前景象感到傻眼，房間裡除枕頭之外，棉被、床套全部沾到血跡，連飯店提供的大浴巾，也全部沾染血漬，這是原PO認為這對夫妻根本是故意，當下撥打電話打算要求賠償，想不到號碼竟是空號。

照片曝光後引起網友怒火，痛批這對夫妻非常沒水準，且這些床單棉被也只能報銷，「月經來就不要打砲吧！女人請自愛一點」、「這是什麼樣的家長啊」、「這種超難洗」、「還帶著小孩，有夠誇張」、「闖紅燈真的很噁」。

(中時新聞網)