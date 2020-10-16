番路鄉農會的員工每到柿子季節就會排班到加工場包裝、撿貨。（張亦惠攝）

番路鄉農會將在10／24、25舉辦柿子節。（番路鄉農會提供／張亦惠嘉縣傳真）

秋天來了，柿子也紅了，番路鄉是嘉縣產柿子的重鎮，除新鮮的柿子外，番路鄉農會也研發各項柿子加工商品，主打「飲冰柿茶集」品牌，其中柿果子冰淇淋更擁有專利，廣受民眾喜愛。

每年10月上市的柿子是嘉義的高經濟作物之一，嘉縣生產面積629.58公頃，年產量達6000公噸，其中有7成以上集中在番路鄉，番路鄉農會積極開發周邊商品，更委託專人以每斤12元向農民收購柿青，做初級加工成柿餅，特別的是，每到柿子產季，農會的員工還會排班到加工場包裝、撿貨。

柿餅的製程相當繁複，農會需先僱員在產地篩選新鮮果實後，送至加工場由在地的農婦修蒂、削皮，將果實放置在台車上推進乾燥室，以熱風吹乾柿子表面，形成一層「再生皮」，形成再生皮後需6進6出乾燥室，且烘乾溫度不能超過55度，還需人工「SPA」才能確實烘乾，需費時5至6天才能完成。

過去用最大顆的柿餅填充牛奶冰淇淋的「柿果子冰淇淋」廣受大家喜愛，番路鄉農會推廣部主任胡芸芸說，因番路鄉也是茶區，今年結合茶跟柿子，不惜成本以阿里山手採青心烏龍茶製成的冰淇淋填充在柿餅內，因這款冰糖度減半，乳脂含量低於3％，相當清爽不膩口。

胡芸芸表示，農會將在24、25日舉辦「悠遊番路～柿季茶香」柿子節，除有靜態成果展外，還有在地農特產品展售及最佳好柿評比、創意料理分享等，24日也會同步發表青心烏龍茶系列冰品，歡迎民眾前往參加。

(中時 )