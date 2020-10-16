汪東城在《因為我喜歡你》飾演白手起家的快遞公司執行長，幼時親眼見父親倒在血泊中離世，驚嚇過度導致內心留下陰影，得了見血就頭昏的「恐血症」，不料卻被記者發現，懷疑是郭雪芙背叛爆料，大發雷霆將郭雪芙開除。汪東城說，私下他不怕血，反倒患有「眩暈症」。

汪東城說，第一次「眩暈症」發作，是多年前拍攝一場追車戲，接連數次的甩尾拍攝後，一下車就猛吐和狂暈，狀況遲遲沒有好轉，甚至暈到站不住，後來去看了醫生，才知道患上眩暈症，休息了好幾天才恢復。因此直到現在，他仍被要求嚴禁轉圈、激烈運動或睡眠不足，以防眩暈症再度發作。

18歲出道，24歲成名的汪東城，謙稱EQ還算高，他笑說「現在的我，個性還挺佛系的，如果工作上遇到過不去的，就會選擇其他的放鬆方式。」汪東城透露自己抒發情緒的管道是玩公仔、看看動畫片或健身，藉由轉移注意力，去消化、沉澱負面情緒，「不要把怒氣壓抑在心裡，久了對身體不好！」

劇中遭背叛，汪東城不諱言坦承「我相信這種經驗，人皆有之，只能說，話不投機半句多，如果沒有那個緣分，也不用硬走在一起。」他透露自己將這些不愉快的經驗當成一種學習，若是工作方面，日後就會更加注意小心，避免再遇到同樣狀況，「如果是朋友呢？就只能說合則來，不合則去，很多事也不用勉強，隨緣囉！」《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出，線上影音平台在愛奇藝、LINE TV、meWATCH、NETFLIX、Rakuten VIKI同步收看。

劇中汪東城和顏毓麟去找記者談判。（八大提供）

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