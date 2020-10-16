大樂透加碼大獎「沉甕底」 3注中獎、各得766萬元 23:482020/10/16 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透加碼大獎最後開，3注中獎加碼全部送出，各得766萬元。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透中秋加碼今是活動最後一期，加開的23組、100萬元獎金，最後總中獎注數為3注，全為單注中獎，台彩表示，由於是活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為766萬元，是原本100萬元獎金的7倍之多，就是要將加碼獎金全部送出。 大樂透今晚頭獎未開出，台彩表示，下期頭獎保證1億元；根據台彩網站公告， 大樂透109000091期開出的獎號，依大小排序分別為07、25、28、33、44、47，以及特別號為19。 (中時 ) #獎金 #大樂透 #加碼 #台彩 #中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天成飯店集團聯合住宿券 12／23前台北三館使用免費加送一晚 16:502020/10/16 財經 6步驟重返健康水光肌 終結換季乾燥粗糙 09:432020/10/16 美妝 花小錢打造高級訂製質感妝 百元入手秋冬必備紅茶色唇膏 15:182020/10/16 美妝 《熱門族群》iPhone12資費來嚕 綁約4年、1399起0元購機 08:342020/10/16 財經 搶佔週年慶商機 禮客Outlet推超狂優惠活動 09:002020/10/16 生活 信評高＋波動低 投資級債加碼時機到 04:092020/10/16 投資理財 鐵道迷不可錯過！ DT668蒸汽火車本周末奔馳大台南 14:472020/10/16 生活 外資逆勢買超 13檔有看頭 04:092020/10/16 證券．權證 大立公司未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 18:592020/10/16 財經 遠傳iPhone 11、iPhone SE最高現降5400元 17:312020/10/16 科技 財經熱門新聞 台積電有多狂？ 專家曝看這關鍵數字就知道 - 財經 看到新竹街上這一幕 專家怒了：幹嘛去台積電上班 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。