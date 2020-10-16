大樂透中秋加碼今是活動最後一期，加開的23組、100萬元獎金，最後總中獎注數為3注，全為單注中獎，台彩表示，由於是活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為766萬元，是原本100萬元獎金的7倍之多，就是要將加碼獎金全部送出。

大樂透今晚頭獎未開出，台彩表示，下期頭獎保證1億元；根據台彩網站公告，

大樂透109000091期開出的獎號，依大小排序分別為07、25、28、33、44、47，以及特別號為19。

(中時 )