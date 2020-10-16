民進黨智庫副執行長吳怡農拋在家當兵，遭退輔會主委馮世寬批「渣男」，後來改口滅火。前民進黨立委沈富雄指出，吳怡農的建議，並不是一無可取，但是在台灣沒有人要，他可以掛保證。

沈富雄在政論節目中表示，台灣是一個快樂的社會，但是有一個無聊的政壇，大家都在討論這個「渣男」的定義，以前叫負心漢，現在叫「渣男」。吳怡農講的、馮世寬講的，跟一開始講到這個國防軍力問題的國民黨台北市議員徐巧芯，是講不一樣的事情。吳怡農的建議，並不是說一無可取，但是在台灣沒有人要，他甚至掛保證。

沈富雄認為，吳怡農如果要選台北市長，或將來要更謀取大位的話，不妨做一個民調試試看。在以色列全民皆兵，非常適當，因為它周邊的環境都是敵人，也沒有海洋保護，那當然要全民皆兵。

沈富雄認為，吳怡農這個講法，是在反駁前總統馬英九以及前國安會祕書長蘇起的「首戰即終戰」說法。你上來了，首戰，一天就結束了，怎麼可以呢？一旦登陸了，就要周旋到底。

(中時新聞網)