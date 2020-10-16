台視、三立全新運動實境節目《全明星運動會》，本週進入第4集，賽事包含800M接力、標槍、足壘球、跳遠等，是所有選手都沒接觸過的項目。柯有倫、楊奇煜、陳漢典因傷告假，增加了外援選手郭彥甫、孫其君、祖雄，3人各有專長，郭彥甫自稱在田徑場「水裡來土裡去」的男人，被領隊江宏傑虧「是幾年前的事？」在男女800公尺接力賽對上李玖哲，兩人勢均力敵，面對強敵的李玖哲坦言心理壓力超大。

在足壘球比賽中，曾是足球員的祖雄，二度踢出安打球，讓紅隊瞬間清空壘包。爆發力十足的孫其君以前在美國念書時，都是和黑人打籃球，先天身材的差異讓孫其君一直無法比贏黑人，此次加入節目賽事，笑說以前贏不了的，終於在這邊討回一些面子。

孫其君除了擅長打籃球外，跑百米和跳遠原來才是他最強的項目，在接力賽擔任最後一棒的重要選手，遇到同樣是田徑快腿的胡宇威，他展現自信和隊員說：「你們放心讓我跑最後一棒，我絕對讓你們贏。」開跑後果真爆發力十足，與胡宇威力拼「田徑王子」的殊榮。精彩刺激的節目內容鎖定每週日晚間八點台視頻道。

孫其君（左）與胡宇威力拼田徑王。（三立提供）

《全明星運動會》紅隊新陣容。（三立提供）

《全明星運動會》藍隊新陣容。（三立提供）

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