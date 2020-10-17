大陸中共將擴大紀念台灣光復75週年，陸委會發言人邱垂正15日強調是統戰活動，呼籲國人不要參加，並強調《開羅宣言》係將台灣歸還「中華民國」，而非「中華人民共和國」。國民黨政策會專員呂謦煒指出，陸委會副主委邱垂正引《開羅宣言》，承認台灣是歸還給中華民國，不是還給中共，民進黨新系大老邱義仁說「除非瘋了，否則都不會推動台獨」，綠委羅致政都幫腔說台灣不會「躁進」，他希望民進黨政府這兩個與國民黨立場接近的說法，是真心誠意的，呼籲「民進黨，該還給國民黨跟中華民國一個公道了吧！」

呂謦煒說，過去，民進黨炒作台獨，呼籲正名，造勢場合幾乎見不到中華民國元素。現在，因應中共搶奪話語權，民進黨卻得忙著把中華民國找回來，引過去他們認為只是個「新聞公報」的《開羅宣言》，說「台灣歸還給中華民國」，不是還給中共。國民黨堅持台灣屬於中華民國，民進黨硬要搞「台灣主權未定論」。國民黨捍衛中華民國，被民進黨說是黨國體制。國民黨反對台獨，被民進黨說是聯共賣台。現在，民進黨卻自己靠向國民黨，豈不怪哉？

他質問說，你還支持民進黨嗎？該醒醒了。民進黨不支持台獨，台獨躁進，台獨是瘋了的政客才會做的事。民進黨承認台灣歸還給中華民國，認同《開羅宣言》的有效性。你為了「台獨」支持民進黨？抱歉，民進黨明白告訴你，台獨是瘋了才會做的事。「台獨」，只是民進黨騙選票的遮羞布。你為了「進步理念」支持民進黨？抱歉，民進黨忽視食安，蠻橫強拆，踐踏民主，國民黨過去至少還會在人民出來抗議後調整作法，民進黨對反對者只要抹紅抹共，只要給他戴上「不愛台灣」的高帽，蔡英文下道「聖旨」，全台就要乖乖吃萊豬！

呂謦煒指出，今天，民進黨年輕民代還組一個「2046台灣」，希望「台灣成為一個正常、尊嚴而美好的國家」。難道這些人看不出來嗎？「台獨」連民進黨都要否定，已經日薄西山，「台獨」已經是「躁進」、「瘋了」的同義詞。民進黨創黨黨綱還說要建立一個獨立自主的「台灣共和國」。現在民進黨已經自我否定，把自己的黨綱當成瘋了才會推動的事。你還有什麼理由支持民進黨？反而，從民進黨的一言一行，證明國民黨的核心價值並沒有錯。

他強調，國民黨不必放棄自己的核心定位，無須閹割自己的中心思想。能夠抵抗中共的，不是「台獨」，而是中華民國。否則，民進黨再怎麼搞，怎麼就不敢把「中華民國」拿掉？這也證明，捍衛中華民國並反對台獨，才真正是愛台灣這塊土地。

呂謦煒表示，時值台灣光復75周年，歡慶台灣光復，認同中華民國，既愛鄉土，又愛國家，跳脫民進黨為了選舉所操作的二元對立，這才是這個社會的真相與共識。民進黨，該還給國民黨跟中華民國一個公道了吧！國民黨將舉辦《台灣光復75周年紀念音樂會》，以及一連串紀念活動，邀請大家一同參與。10／22「中華民國在臺灣的足跡」研討會10／23台灣光復75週年線上影音紀念展10／25紀念音樂會＠台北市中影八德大樓光復節紀念音樂會線上報名：https：／／chichen.org／lACID

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