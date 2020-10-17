為落實防疫規定，「2020台南古都國際半程馬拉松」所有進入會場者皆須配戴口罩，現場規劃3個管制入口並實施體溫量測措施。(台南市體育處提供／曹婷婷台南傳真)

2020台南古都國際半程馬拉松，18日清晨5時45分起跑，今年共計1萬5000人參賽，賽事路線涵蓋中西區、南區及安平區部分路段，警方將針對賽事各時段、路段人車管制，所有進入會場者皆須戴口罩，所有選手在不跑步(包含起跑前在集結區等待及進入終點後在完賽禮區時)，無法維持社交距離1公尺者，皆應自行戴口罩。

今年古都半馬在疫情影響下，延到10月才舉辦，參賽人數仍高達1.5萬人，為了確保選手安全及計時準確性，俟領先群選手通過後，會在不影響選手安全原則下，由交管人員彈性開放用路人通行。活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請至大台南公車動態資訊網站查詢或撥公車語音查詢電話：06-2998484。

古都半程馬拉松道路交管期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，管制路段包含：南島路、南榕大道、中華西路、府前路一至二段、南門路、健康路一段至三段、新樂路、新港路、漁光路、光洲路、安億路、慶平路、建平路、文平路、平通路、國平路、永華路二段等。各路段採分段管制，詳細管制時間可至臺南市體育處官網查詢。

教育局長鄭新輝表示，古都馬拉松是少數跑經市區古蹟景點的賽道，一直廣受全台跑者好評，台南人熱情與支持也是賽事能圓滿的重要因素，非常感謝全體市民的支持，也歡迎大家沿途經過時能一起為選手加油，展現府城人熱情。

體育處表示，古都國際半程馬拉松為台南市一年一度重要體育賽事，為落實防疫工作及市府防疫規定，所有進入會場者皆須配戴口罩，並且所有選手在不跑步(包含起跑前在集結區等待及進入終點後在完賽禮區時)的情況下，無法維持戶外社交距離1公尺者皆應自行佩戴口罩。

活動現場規劃3個管制入口並實施體溫量測等防疫措施，選手及同行親友憑號碼布入場，其他民眾須遵循實名聯制登記入場(憑身份證或填寫google表單資料)。歡迎民眾前來為選手加油，也請共同遵守防疫措施，保護彼此的健康。

(中時 )