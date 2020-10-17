今年2020年還有2個多月就過完了，在此之前國內外發生許多令人悲傷、令人遺憾的事件，更有不少人暗自期盼今年「糟糕的2020」趕快過完、等待嶄新的一年……；長期關注小花平台的忠實讀者應該都很熟悉，每周的專題深入報導、從「國標女王」劉真等不到換心病逝再到「三金影帝」吳朋奉、資深藝人羅霈穎及「小鬼」黃鴻升無預警地在家中猝逝，一連串不幸噩耗接踵而來，不禁令人直呼「究竟2020怎麼了？」

不只台灣，鄰近的日本和韓國也有多位藝人不幸離世，其中最令小編感到震驚的是，有「笑顏女王」之稱的日本女星竹內結子，日前驚傳在家中上吊身亡，享年40歲……，一來她是小編相當欣賞的女藝人，對於她的離世，難免失落傷感，二來也是許多人感到不解的，外表看似樂觀開朗，內心卻極度抑鬱，從醫學角度來看，這是患了所謂的「微笑憂鬱症」，很難想像故作鎮定、強顏歡笑竟潛藏著極度危險。

關於竹內結子輕生猝逝，死因眾說紛紜，有一說是產後憂鬱，也有人指出是長期以來硬擠出來的「營業用笑容」讓她心累……，無論原因為何，對於她離世的消息讓粉絲劇迷們包含小編在內感到震驚又不捨，也喚醒世人重新審視憂鬱症這項疾病，每個人都有情緒高低起伏，該如何與憂鬱的情緒共處？如何預知自己是否有憂鬱症，又有哪些警訊？將是本文欲與讀者講述的重點。

你是否患了憂鬱症？教你3招自我檢查判斷

如果說憂鬱症是一個危險的「沉默殺手」，一點也不為過！

根據世界衛生組織（WHO）公布，2020年影響全球的3大嚴重疾病依序為心血管疾病、憂鬱症及愛滋病，其中憂鬱症僅次於心血管疾病、比愛滋病還要嚴重……，約有2／3的憂鬱症患者曾經企圖自殺，而在自殺身亡者中，生前被診斷出患有憂鬱症的比例高達近9成左右；尤有甚者，患有憂鬱症會造成個人生活上的失能及嚴重的家庭經濟負擔，不得不防！

如何自我判定是否罹患憂鬱症？以下整理精神專科醫師從憂鬱症患者心理、生理及社交等3大層面分析各自常見的症狀：

(中時新聞網)