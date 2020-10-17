「奇怪，明明沒有花什麼大錢，為什麼就是存不了錢？」、「平時也很少在逛街阿，為何存款數字始終還是那麼不長進？」……，這樣的獨白是否也正好說中了你的心聲？小資上班族收入有限，面對日常生活開銷必須錙銖必較，否則很容易就捉襟見肘、窮於應付，小花平台提醒你，其中的癥結除了花出去的錢之外，還包括省下來的錢，兩者息息相關、互為影響，花得少自然就省得多、花得多當然就存不到什麼錢；因此，想要有錢的最終關鍵還是「省錢」！以下小花平台保險顧問提出4個方法「拯救荷包大作戰」，從現在開始，試做看看吧，荷包變飽了，也更有餘裕。

方法1、善加利用APP記帳功能

聰明理財就從規律記帳開始，尤其是手頭不寬裕的小資族或是社會新鮮人更要善加利用做最大的發揮。鑒於許多人可以接觸到保險的管道並不多，很難站在公平、公正的角度去了解保險的本質，更不用說區分何為低保費、高保障保險及高CP值投保法，同時判斷個人保障是否已足夠？

以下推薦「小花平台APP」，強調：「保險的那一點點事情，就從這裡開始」，除了基本的記帳功能外，每周不定期更新的保險理財相關資訊，包括：保單健診、保險顧問線上一對一諮詢、保險觀念教學……等，幫助保險門外漢的你，在最短時間內趕緊進入狀況。

其中，值得一提的是，小花平台提供的保單健診服務，只要上網上傳個人保單，就有專業保險顧問為你提供個人化專屬建議且完全免費，有關「之前買的保險，保障夠嗎？」、「繳了好久的儲蓄投資險，獲利高嗎？」……等常見保險問題，一點就通，不再霧煞煞！

(中時新聞網)