30歲女星郭書瑤（瑤瑤）近日為宣傳新戲《未來媽媽》，與同劇演員劉品言、張寗出席記者會，她身穿一件荷葉邊洋裝，打扮得相當甜美動人，想不到胸前竟有特別巧思，連本人都開玩笑說「真的心機」。

郭書瑤15日深夜在instagram上傳一張收工自拍照，只見一頭棕色長捲髮隨興放下，臉上化著粉嫩妝容，佩帶垂墜式耳環，女人味十足；身上穿著一件知名品牌的洋裝，白、薰衣草紫與淺橘的配色，顯得清新優雅，胸前的荷葉邊設計增添浪漫氣息，裝扮得宛如戀愛中的小女人。

乍看是件氣質款的美衣，想不到正面有深V綁帶設計，一路開到胸下，當她的身體微微向前，不只看光深邃事業線，E級酥胸也在帶子間若隱若現，郭書瑤俏皮地說：「沒有人發現才是真的心機，耍心機也要很可愛！」釣出王樂妍留言：「也耍得很美！」郭書瑤開心地回覆：「我半年沒見到妳了！」許多網友也跟著讚嘆：「我看到ㄌ」、「瑤瑤好漂亮」、「心機真重，但我喜歡」。

郭書瑤拍完《未來媽媽》，聊到劇中的凍卵話題，認為生小孩順其自然就好，因為不是想要或不要，而是老天給不給；現實中的感情生活，她去年斷開和王以綸的姐弟戀，近日被拍到和一名眼鏡男吃火鍋互動甜蜜，兩人後來在街上牽手散步，但郭書瑤不認有新歡，透過經紀人澄清只是高中同學。

(中時新聞網)