娛樂8點半》傳統思想中，總覺得一個女人人生的「圓滿」，就是結婚生子，但時代在進步，女權漸漸得到重視，其實一個人的幸福不該建立在另一個生命之上，這在演藝圈有許多例子，有許多身體狀況允許但卻不願生子的女星，例如劉曉慶，有錢有地位，甚至結過4次婚，但她至今70歲，沒有孩子卻活出美麗人生。

演出《武則天》、《火燒圓明園》、《垂簾聽政》、《李蓮英》等名作的劉曉慶，是台灣觀眾也相當熟悉的影后級人物，她不但演技精湛，外表還始終維持「熟而不老」風韻，堪稱凍齡大師，而劉曉慶不僅事業精彩，感情部分也是閱歷豐富，光是老公就有過4個，堪稱「一生都在談戀愛」的女人，目前為止梅開四度，縱橫情海超過40年的她，卻沒為哪個老公生下過子嗣。

劉曉慶不生的原因，是她從不覺得孩子是自己的延續。(中時資料照片)

劉曉慶每任丈夫都不是簡單人物，26歲時為了調區工作嫁給小提琴家王立，但可能感情基礎不夠，她婚後4天就離家，之後離婚；第二任丈夫陳國軍是名導演，陳導原是有家庭的人，沒想到為愛離婚，卻只維持了2年告吹、第三任丈夫是配音名家阿峰，他比劉曉慶小10多歲，也是有婦之夫，熬過劉曉慶的牢獄之災，但沒能熬過愛情的終結；而現任丈夫是富豪王曉玉，號稱是劉曉慶鐵粉，追了她20年不曾變心，直到2012年女神點頭嫁，兩人相守至今。

劉曉慶更說當今世界人口太多，不生也是不希望「毀滅自己」。(中時資料照片)

而即便每段婚姻都是轟轟烈烈，但劉曉慶未曾生下一子半女，應該說她壓根沒想嘗試，事業心重的她曾說過，不生孩子不是沒有生育能力，而是不認為孩子是自己生命的延續，完全不能理解與認同傳統思想中「養兒防老」那套，甚至說過「地球上人類太多會毀滅自己」，而如今，她將屆70，早已過了能夠生育的時期，但跟老公恩愛每一天，也是相當幸福。

(中時新聞網)