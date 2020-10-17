健身房不時傳出性騷擾爭議，槍擊「館長」陳之漢的槍手，就宣稱是因「性騷事件」結怨。有網友在PTT發問，說男同事在健身房遇到一名女業務，炫耀自己練到「屁股很硬」，還問「你要戳看看嗎」，害得男同事立刻漲紅了臉，當然也不敢戳。網友好奇是否有人遇到相同狀況。

這名網友在PTT八卦版發文，表示一個男同事最近去健身房，遇到一個女業務自稱她平常也都有在練，還驕傲說練到屁股很硬。結果女業務下一句竟是：「你要戳看看嗎？」，害得原PO的同事馬上整張臉漲紅，當然最後不敢戳下去。

PTT鄉民們看了這篇文章，紛紛回應：「戳完記得簽本票」、「要用什麼戳？」、「看用什麼戳」、「戳錯就法院見惹」、「先看判例罰多少 能接受再戳」、「戳啊 用小牙籤戳她」、「讓你暈船跟她買課程。」、「錄影自保」、「告她性騷擾，第一桶金入袋」。

事實上，知名健身房就傳出女教練控訴5名男教練輪流對她性騷擾的案件，女教練稱男教練們用口語「女生重訓後性慾是不是比較強」、約一夜情、下體貼近……等方式對她性騷擾，該間健身房還因違反性別工作平等法，遭新北市勞工局開罰15萬元。

(中時新聞網)