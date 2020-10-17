美國費半指數再創歷史新高，一度帶動台股指數向一萬三千點接近，半導體主軸地位不變；政策推動的綠能產業，這次反彈一半以上個股股價領先創新高；其他如缺貨漲價的筆電相關零組件、運輸、二線塑化等表現都相對強勢，台股指數在美國總統大選前，高檔震盪量縮，業績股仍擔綱要角。

美國十月驚奇持續發酵中，川普總統染疫到恢復，但民調依然落後；另一方面看似勝券在握的民主黨卻也充滿焦慮，生怕上次希拉蕊民調大勝卻落選情況再現，越接近十一月三日總統大選似乎市場越擔心。然而股市卻反映民主黨總統及國會大選兩者將全拿，四大指數從川普公布染疫大跌破季線後，快速反彈。費半已領先創新歷史高點、逼近二千五百點，道瓊、標普及那斯達克則向高點邁進。

對於先前焦點的紓困案，白宮擬將疫情紓困金額加碼到一．八兆美元，想拚大選日之前達成協議。惟民主黨主導的眾議院議長裴洛西與財長穆努欽協商仍無結果，就連共和黨都不看好紓困案能在選前過關。顯見兩黨都將紓困案當成議題，看來是選後才會通過，但未影響市場。再者將進入財報周，一般預計在第三季經濟成長率可望季增超過三成，預計包括能源、工業及科技乃至銀行都不錯，所以股價漲在前面。

晶圓代工漲價延續下一季

不過民主黨顯然對於中國較為友善，尤其副總統辯論中，對於川普提高中國關稅多所怨言，果如民調民主黨當政，或許對於美中科技戰又將翻盤。誠如台積電前董事長張忠謀所言：「美國經濟、美國股市，倒是跟美國總統選舉有關係。」且民主黨主張提高企業稅率，美股如何反應還是需要觀察。

美股技術線型上，費半指數領先創歷史新高，二三○○點不破前持強；道瓊及標普也將挑戰高點，十日線二八○○○點以及三三九○點是持強關卡；那斯達克這次在蘋果及亞馬遜加上臉書帶領下，重返一一四○○點，站穩之上向上趨勢不變。

國際股市歐洲德國及南亞的印度持續強勢，印度不受疫情影響，即將收復二月初起跌點；東北亞的韓國股市站上所有均線，日本亦同。中國深滬股市不甘示弱，繼九日中長紅後，十二日再拉出中長紅站上季線，接近今年高點，帶動港股上漲。所以環顧國際股市表現都不錯。

台股在國慶前先漲，之後持續開高，十二日最高來到一二九九七點，幾乎又將挑戰高點一三○三一歷史高點，不過成交量不要說三千億元，連二千五百億元都不到，顯見對於美國大選還是相當戒慎恐懼。另一方面，台幣持續強勢，在突破二九元後，逐漸接近二八．五元，顯示資金持續流進，並不受外在中國文攻武嚇影響，資金行情持續，只是台幣升值過多影響外銷產業匯兌損失，像是近期表現弱勢破底的大立光，第三季以來台幣強勢升值二．一八％，導致匯兌損失認列七．一億元，折合每股五．二九四元，因此電子業是否將陸續有重大匯損出現要注意；特別在進入十一月公布第三季財報之前，匯損題材將逐漸被端上檯面。對於越接近下游出口業將較為不利，也可能是追高意願不強、大盤量能無法放大原因之一。

國安基金退場台灣資金還是多

所幸台灣內部資金還是很多，雖然金管會統計九月外資持續淨匯出十七．九億美元，約五一九億台幣，今年前九月外資淨匯出已多達五○七四億台幣，創歷年同期新高。但相較前九月外資賣超六九○五億元，顯見並未全部匯出，何況還有約五千億元配息，加上台商回流金額超過一千億元以上，台灣資金真的多。也提供金融商品低檔支撐。台股在連續反彈後，所有均線都轉而向上，一二七五○點轉為支撐，但是創新高就有壓回力道。

「國安基金已宣布退場，大立光業績不佳等較不利因素已釐清，接下來台股最重要就是台積電，十五日舉行法說會，隨著傳出已獲得美方許可供貨華為，豐、元大等六大內外資看好台積電第四季動能強勁，樂觀預測營收季增率可達一成以上，受惠於蘋果、超微、輝達、高通、聯發科等客戶積極下單，加上後面還有英特爾，高階製程產能供不應求，不排除全年營收目標跟進上修。單季可望挑戰賺半個股本。而第三季預估單季毛利率將達五○．五至五一．五％，可望達財測上緣，每股純益估達四．七至四．八元，挑戰同期最佳。果如此，今年ＥＰＳ將接近十九元，至於明年將有機會挑戰二○．五元。外資同時也預估先進製程一路滿載，不受半導體庫存調整衝擊。最重要是外資也認為台積電將調高資本支出，市場預期今年有機會上修約五％，達一六八至一七八億美元；明年支出上看一九○至二○○億美元。」

台積電ＡＤＲ近期不斷創新高價來到九○美元上下，相對台灣母股還未創新高，續向五○○元補漲，應是不難。果如預估調升今明兩年資本支出，相關供應鏈精測、弘塑、帆宣、漢唐、盟立、京鼎等股價或有進一步表現機會。鴻海九月底公告，子公司鴻揚創投從 八月底至九月底，增持旗下半導體設備廠京鼎一七五五張，平均每股取得價格一八三．八一元，京鼎目前股價與鴻海集團買進相近，逢低似乎可注意。

台積電及供應鏈是參考主軸之一

台積電所延伸半導體中，受惠筆電需求旺盛，包括面板驅動ＩＣ、電源管理ＩＣ、MOSFET等供需吃緊，最主要還是上游八吋晶圓代工產能有限，台積電、聯電及世界等第四季已漲價，預估明年第一季將續漲，對獲利提升將有幫助，技術面則是超強，創下近十六年來新高，且是在九月中旬台股殺破季線中逆勢上漲。聯電業績已經很久沒這麼好，股價亦同，且高階主管認老股賣新股賣壓似乎告一段落，技術上只要站在三○元之上就屬強勢；持有聯電超過兩萬張的矽統股價可一併注意；世界先進則屬盤堅格局，月線及季線加上股價都拉近距離，有機會創高。

ＩＣ設計部分，高價股四千金是比價主要目標。值得注意的是，這次缺貨的電源管理ＩＣ致新及茂達九月營收都創歷史新高，連三季獲利將很漂亮；MOSFET部分的大中、富鼎、杰力，九月營收皆創歷史新高，預計第四季業績依然看好，可一併注意。

此外，ＡＭＤ傳出將以三百億美元併購賽靈思；三年前英特爾以一六七億美元收購可程式邏輯元件（ＦＰＧＡ）大廠Altera；幾乎掛牌的ＦＰＧＡ大廠都被併掉，而ＦＰＧＡ是發展ＡＩ重要元件，國內有類似的ＩＣ設計業者以創意為主，後續值得注意。尤其今年創意股價表現遠不如世芯、力旺等，基期較低，而該公司九月營收十四．○七億元，創歷史次高，業績大躍進主要取自高階ＮＲＥ收入大增所致；至於第四季展望，法人圈傳出，營收有望優於第三季，而全年業績將可年增二位數百分比，明年展望正面，季線站穩將視為轉強訊號。

綠電航運電線電纜走勢偏多

蘋果新機將發表，外資預估這次手機將賣得相當好，蘋果股價一馬當先向分拆後高價推升，蘋果供應鏈中，新日興、美律、晶技、新普、正隆、臻鼎ＫＹ、欣興等九月營收繳出歷史新高或今年新高數字，也可追蹤。

非電子股部分，以太陽能族群表現最強，風電這次已有世紀鋼、上緯、大亞以及華城股價創今年新高，政府計畫二○二五年綠能將占總發電量二○％。若從再生能源來看，水力占台灣整體發電結構的二．三％、太陽能一．七％、垃圾沼氣一．二％，風力才占○．八％。政府大力推動離岸風電，加上外資投資金額規模以及台灣零件廠商的配合，到去年為止，仍不到台灣發電量的一％，後面的成長力道將十分可觀。以總投資金額上兆元，這個產業的擴增空間可以期待。

再傳漲價聲音是航空貨運，由於第四季是傳統旺季，貨攬業者表示，已接到航空業者通知，十月十九日遠東至北美線調漲價格，漲幅二五至三○％。尤其在雙十節過後，還有不少急單，加上海運缺櫃，因此空運貨物輸美的情形會比預期還要暢旺。對華航、長榮航及台驊控股有利，股價也可注意。

此外二線塑化股具有較大利差的台達化及亞聚，股價已在反應第三季季報上漲；電線電纜油銅價在高檔且屬於進口，較不容易受台幣升值影響，包括華新、華榮、大亞、宏泰等也都呈現高姿態補漲。具有漲價題材的台玻股價也是蓄勢創高。

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先探投資週刊2113期

(中時新聞網)