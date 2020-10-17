三星、華為等非蘋陣營均早已推出多款5G手機，但似乎叫好不叫座。然而，市場目光焦點均集中在蘋果5G手機iPhone 12，藉此引爆全球5G手機銷量的新拐點，帶動蘋果供應鏈本季營運增溫，包括晶圓代工、IC設計、PCB與射頻元件等相關廠商也可望雞犬升天。

這個禮拜比較有趣的新聞是國安基金宣布退場，在三月十九日全球股市熔斷驚恐中，國安基金宣布進場，台股在這一天一度跌到八五二三．六三，在國安基金宣布進場後，三月二十日指數大漲五五二．七五點，漲幅達六．三七％，這個漲勢是典型的島狀反轉型態，台股一路走高到一三○三一．七，這一波大漲四五○八．○七，漲幅五二．八九％，這是罕見的現象，國安基金只小買七．六億，卻有高達二．一億的獲利，回報率相當驚人。

永續動能就是股價的厚度

在武漢肺炎疫情衝擊下，今年全球經濟展望都很悲觀，各國政府全力救市，也造成股市意外出現大漲幅，這一波行情從防疫概念股出發，半導體以台積電、聯發科為主的ＩＣ設計族群貫穿全局，後來又搭配ＴＤＲ及各種不同題材炒作，市場中投資投機並存，從三月以來的行情足足走了七個月，也到了大家回頭檢視個股基本面的時刻。

先來跟大家談談個股的「厚度」，也就是一檔公司的股票漲上來之後，必須檢視它的基本面是否足夠支撐高股價，例如台積電今年從二三五．五元漲到四六六．五元，現在四○一到四六五元之間形成高檔區間整理，似乎蓄勢準備挑戰更高價，外資最近給了目標價六○○元，台積電連續漲不停，這當中有幾個關鍵指標，一是營收不斷創歷史新高，八月是一二二八．七八億，九月達一二七五．八四億，第三季營收三五六四．二六億；二是毛利率不斷拉高，去年四個季度毛利率是四一．三一％、四三．○二％、四七．五八％到五○．二％，今年的兩個季度是五一．八％及五三％，毛利率拉升，淨利也可以拉高，例如：台積電首季營收三一○五．九七億元，第二季是三一○六．九八億，相差只有一億元，但淨利相差三八．三億元，這是高毛利率發揮了作用，這次第三季營收比第一、二季增加四五七億左右，淨利可能會增加二○○億，上半年ＥＰＳ九．一七元，下半年可能有十二元的潛力，如果這樣估，今年ＥＰＳ可能在二一元上下加減一元的範圍，以目前股價約四六○元來估，本益比約二二倍左右，殖利率約二．一五％，拿台積電跟國際一流大廠來比，股價仍然十分合理，這是台積電漲勢永續不停的最大動能，也是股價的厚度。

如果拿台積電來比今年股價大漲的防疫概念股，個股基本面的厚薄能很快分出高下，像是今年市場流行的「天國一輝」，其中杏國已從一五五元跌到五五．九元，股價跌六四％；杏輝從六八．五元跌到三一．七元，幾乎腰斬，最近食藥署公布杏輝有六款藥品不合標準強制回收，這些都是很基本的藥物，連這個都不合格。杏國可能從胰臟癌用藥中開花結果？這個問號非常大，股價一時炒上，很可能像基亞、浩鼎一去永不回頭。

疫情開始炒得最熱的快篩試劑，三檔最具代表性的瑞基炒到四三五元，如今跌到一四五元，普生從二七八跌到六四．五元，金萬林一度漲到二○○元，現在約八二元，都落入腰斬規格。其中瑞基跌幅六六．六％，今年我曾去瑞基參訪，台中當地朋友說瑞基今年一股可以賺二○元，我質問說有這麼好？瑞基第二季ＥＰＳ二．一二元，大家對下半年寄以厚望，現在回頭看，瑞基第三季營收只有一．八六億，比第二季的二．五七億顯著減少，這麼來看，連二元ＥＰＳ恐怕都很困難。疫情襲來的時候，大家把快篩試劑想像無限美好，現在看起來只是一廂情願，有趣的是瑞基與普生股價下跌，都完全符合我先前說的「老人與狗」的效應，瑞基的年線在一六二．五元，這回跌下來連年線都守不住。

普生炒到二七八元的時候，我曾開玩笑說，假如我是老闆，第一時間逢高出場可以收回百億，這回普生從二七八元跌到六六元，年線正好在六六元，也就是小狗跑了好幾圈，現在又跑回主人身邊！大家一定要用心理解，企業最終極目標在創造盈利，如果大家手上抱著一家一、二○○元高價新藥股，二○年都沒有營業額，這可能不叫投資，而是當大善人。

ＴＤＲ飆漲只是單純投機

最近的ＴＤＲ投機也是如此。ＴＤＲ是一種憑證，簡單來說，投資人在台灣買一個ＴＤＲ憑證，代表可以用這個價格轉化成國外第一上市的股票，以泰金寶為例，十月十三日泰金寶在泰國掛牌二．四泰銖，如果大家用五．六八元在台灣買泰金寶，換成泰銖是六．一一元，也就是說，投資人在台灣用六．一一元的價錢換成二．四泰銖的泰金寶，這不是很不合理？像中國在新加坡的杜康，股價一直是○．○六五星幣，已形同殭屍股，台灣卻有人把杜康炒成五．五九星元，即使現在跌至三．○七元，換算星幣仍有一．四四元，也就是溢價二一倍，這更是不可思議，只能以單純的投機來形容。

最近從興櫃轉上市櫃的股票都在上市櫃前大肆炒作，像亞洲藏壽司到三二五．五元，這次跌下來一下子剩七三元，汎德永業炒到四二七．五元，上市後可能會一路下跌，這三年ＥＰＳ都在十元上下，如果本益比二○倍，應在二○○元上下。最近八方雲集以六五七○萬元買下丹堤六九％股權，這家擁有六○個點的咖啡廳，看起來估值不高，八方雲集從鍋貼轉到咖啡，不一樣的商品與服務，能不能翻轉，恐怕仍有變數，看起來這個併購案很像二○一五年前後，許金龍的樂陞科技以一．三九億元拿下一之鄉，然後再用一之鄉以一．三億拿下怡客九一．五九％股權，現在咖啡市場新黑馬是路易莎及CAMA，這個市場競爭激烈，易主換人的咖啡店不易經營。（全文未完）

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先探投資週刊2113期

(中時新聞網)