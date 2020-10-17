如何扮演好「老公」這個角色，

你需要徹底了解女性的腦部構造，擬定策略！

老婆的怒火儘管對老公來說很危險，

事實上，卻是她強烈希望獲得關注的訊息。

最近，覺得「老婆很可怕」的老公越來越多了！

一言以蔽之，就是加倍奉還。

連十年前的舊帳都翻出來給你講；總是在不爽，無緣無故就爆氣；

老公不斷地被老婆的流彈擊中，漸漸連抗辯的力氣都沒有。

絕大多數的老公，都不知道老婆「生氣」的真正原因，

就算成功問出了理由，並提出解決方案，危機似乎沒有因此而解除……

卻不知道，女性腦每天光是活著就足以累積出許多壓力。

【精彩書摘】

雖然老婆們會不會反省我不知道，但我打算徹底寫出所有令人恍然大悟的男性腦生態。不論是老公還是老婆，只要讀過，必能有所釋懷。

對於老公，若在三天內曾有過「缺乏同理心」、「難以溝通」、「不瞭解我」、「就是很令人火大」、「在一起毫無意義」、「一想到小孩離巢後只剩夫妻倆就覺得可怕」等其中任一種感受的話，妳最好立刻閱讀本書。因為那樣的不滿，有可能是冤枉了對方。

妳有沒有想過他的冷言冷語、粗枝大葉的態度，並不是沒有愛，也不是他本身性格的問題，而是男子氣概的副產品？

男人會因為太想保護所愛的人免於危險，而脫口說出對方的缺點。

女人只是希望對方溫柔地聆聽自己一整天的各種不幸遭遇，想要得到一些安慰，但沒想到換來的卻是對方「妳喔，就是這點不好。」、「不爽就別做了嘛！」等批評、指責。

其實，這正是男性腦的愛與誠意的表現。

因此，若能理解「這種腦袋」，或許就會意外發現自己的老公其實既誠懇又溫柔。只要能掌握「這種腦袋」的使用方法，或許就能讓老公變得方便好用、細心體貼。

雖然老公之中也可能存在真的很懶、很邪惡的傢伙，但在大多數情況下，這都很值得老婆們一試。畢竟就算換個老公，很可能結果也一樣。

若終究必須接受「男人就是這樣」的事實，那麼不如直接試試現在身邊的男人就好。

正如本書內文所將詳述的，女性腦的生殖策略意外地相當殘酷。

為了生殖（生存與繁殖），動物的腦會有所運作。基於繁殖之目的，女性腦會盡可能爭取免疫力高的對象（實際上外表的吸引力與免疫力的高低成正比），還要盡可能留下最多種的基因組合。因此，就動物本能而言，完全沒意願要把一生奉獻給單一異性。

哺乳類的雌性由於在懷孕、哺乳及育兒期必須獲得保護，故會在一定期間鎖定單一雄性個體。然而，一旦育兒工作告一段落，大腦就會開始低聲呢喃：「快去找個免疫力更好的男人吧！眼前的這男人不行啦！」

一旦如此，眼前的男人就會變得很令人火大，就連愛上他時覺得是優點的部分，全都變成了缺點。

而身為人，所謂的忠實，就是要克服女性腦的這一陷阱。

妳是否也被困在此種陷阱之中呢？

越是繁殖力高的女性，本能越強烈。這種女人總是特別漂亮、特別有魅力，當然異性緣也特別好。就大腦的功能而言，會試圖製造更多樣化的基因組合。因此，大腦便會順應本能地設下陷阱，不斷地尋找更好的對象。

那麼，我又是如何能夠跨越許許多多的大腦陷阱，將婚姻一直維持至今？關鍵就在於家庭這個單位。一個兒子逐漸長大成人的家，一個媳婦能夠無所顧忌地任性撒嬌的家，我認為這是最珍貴而無可取代的。

即使是沒血緣關係的父子也可能成為好友，離婚的夫妻也可能一起疼愛孫子、孫女，不論是為愛而活、捍衛家人（有時需將一些秘密藏在心底），還是開朗地建立混合家庭都好，女人的人生要由女人自己決定。

而當妳決定「和一個男人一起生活一輩子」的時候，這表示大腦必須一直違反本能，妳必須對來自大腦的持續低語：「去找基因更好的男人吧！最近的這個生殖伴侶不行啦！」充耳不聞。

當然，人不是只靠本能談戀愛。對於忠實的老公，你可以一直愛戀下去的。但不必要的爆怒情況，是難以避免的，因為這都是發生於無法控制的所謂本能之處。

因此，我要將本書獻給，決定「即使怎麼火大，也要和這個人一起生活」的人。

對老公的憤怒，大半都屬於冤屈。

一是由於困在前述試圖尋找「更好對象」的女性腦陷阱之中，另一則是由於不懂男性腦本質所造成的誤解。前者是本能無法避免，但後者可藉由理解來達成某種程度的改善。越是瞭解男性腦，就越會覺得他們是如此地笨拙、單純，實在好可愛。

(本文摘自《老婆使用說明書》/悅知文化)

【作者簡介】

黑川伊保子 Ihoko Kurokawa

1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。奈良女子大學理學院物理系畢業。於電腦製造商從事AI（人工智慧）的開發工作，展開大腦與語言的相關研究。1991年開發出運作於全日本核能電廠、堪稱「全球首創」的日語對話型電腦。此外還利用AI分析的方式，開發出全球首創的語感分析法—「潛意識印象（Subliminal Impression）推導法」，是為行銷界開拓了新境界的感性分析第一人。

系列作品：《老公使用說明書》、《老婆使用說明書》是日本跨年度話題大書，累積暢銷60萬本。

近期著作包括《前向きに生きるなんてばかばかしい—脳科学で心のコリをほぐす本（暫譯：積極地生活實在蠢—以腦科學來舒緩你僵硬的心）》（Magazine House）、《女の機嫌の直し方（暫譯：改善女人心情的方法）》（集英社International）等。

【譯者簡介】

陳亦苓

政治大學廣播電視系畢，輔修日文，曾留學並於日本工作近四年。目前為自由譯者，擅長資訊類英翻中、日翻中。

《老婆使用說明書》/悅知文化

(中時新聞網)