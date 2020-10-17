“在妳將老公當「大型垃圾」丟棄之前，

請先看這本書！

腦科學專家教的——夫婦善哉70年聖經！”

「不合理的情緒」和「相處的苦笑」，

才是生活裡的抑揚頓挫，生命力的泉源，

更是只有兩人才懂的羈絆。

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夫妻，就是這麼麻煩的關係！

偏偏老公就是長了「這種腦袋」的人！

總在無意中把老婆當成自己的老媽或手下來使喚，

這是因為男性腦的身體延伸感覺很強，

會把老婆當成是自己身體的一部分。

對於老婆，他們從不讚美也不道謝，

畢竟沒有人會對自己的手臂說「幹得好！」

也因為男女大腦的差異性，

才會引發許多夫妻間不必要的爭執！

【精彩書摘】

即使能夠展開對話，也還是有些問題無法解決。

因此在本章中，我們要再深入探討一些夫妻間的溝通細節。

的確，這世上存在有邪惡的腦。在前一章我曾說過「這世上不存在沒用的腦」，但不幸的是，邪惡的腦倒是確實存在。

就是那些藉由貶低他人，來肯定自己存在價值的人們，打從骨子裡來的壞心眼。過度在意輸贏，對他人態度粗暴無禮。以言語傷人，散佈不當資訊來打亂人際關係。

人腦生來就會對互動感到興奮，這是為了要感知外界以妥善生存的關係。當自己的存在或行為對其他人事物（可以是人、事物，也可以是團體組織）造成某些影響，進而帶來某些反應，人便會感到愉快。

當然，雖說對正向的影響力（崇拜、幸福）感到開心是很自然的，但也有人會因負向的影響力（恐懼、混亂）而產生快感。

這種腦也是有它的好處。由於不敏感，因此不畏逆境，骯髒的工作也不嫌棄，堅韌又強而有力。

儘管我的研究並未探討到為何會有這種現象，不過，我能理解那樣的大腦對人類的發展來說，確實有其必要。而所出現的多於必要，就是目前生態系統的實際狀況。

這樣的腦對社會而言或許必不可少，但對父母、小孩或是另一半來說就有點麻煩了。若只是小學生稍微作弄一下自己喜歡的對象還可以接受，一旦長大成人，邪惡便會成為潛伏在「愛」的陰影下的毒針。

美其名是愛，卻不允許對方擁有自由；把對方的優點講得彷彿是缺點一樣；以「為了你好」、「考量社會現實」為由，剝奪對方擁有天真浪漫的權力；為了享受很酷的自我形象；炫耀自己的工作可是重要得多（「去托兒所接小孩？公司有重要的會要開，我沒辦法。」）等。若這些都還不足以令他興奮，他甚至會直接了當地傷害對方。

在該本人的腦袋裡， 想必這是「專一的愛」 ， 是「 我很厲害的證明」，但這些卻會一點一滴地腐蝕著另一半的心。

如何與負向互動相處 ？

如果妳的另一半是這種人，希望妳要好好思考該怎麼保護自己。

若妳覺得自己喜歡他的強悍或那種扭曲感（有時會成為一種性吸引力），覺得他的經濟能力對家庭來說必不可少的話，那就只能一邊保護自己，一邊睜一隻眼閉一隻眼地忍過去。但要知道這條路其實並不輕鬆。

基本上，此書是在相信「老公性本善」的前提下所寫。雖然對邪惡腦的老公使出本書介紹的招數也可能產生效果，但有時卻也可能得到令人髮指的邪惡反應。請務必小心那樣的反作用力，畢竟一旦認真了就可能受傷，別忘了要秉持著「實驗」的心態進行。

當身邊有個喜歡負向互動的大腦時， 直接替他烙印上「 這個人很壞」，應該是比較輕鬆的做法。

別相信什麼「總有一天我們能夠相互理解」這種事，不然女性腦就會因無法與所愛的人好好溝通，而降低對自己的評價。最後終究會心灰意冷，人生的道路就變得更加險峻。

無法發揮直覺，不論工作還是家人的人生都將不斷地走下坡。

這個對象有可能是老公，也有可能是自己的母親。像這樣確實認知到是誰讓妳心寒，人生會變得自由很多。只要認清現實，有所覺悟，然後好好研究該怎麼對待這個人就行。

這時要以不求相互理解、不求豐富對話，也不求溫柔同理，只求平安無事地度過每一天為著眼點來思考。

妳越是正確，對方就越會想盡一切辦法要贏過妳。如果贏不了，就會開始策劃著要傷害妳。一旦以誰對誰錯的方式討論，就只會有悲慘的結局。

有人曾跟我說，每次他們夫妻倆意見分歧時，她老公就會說：「妳真的很笨吔！怎麼講妳都聽不懂，算了！」聽得我好氣，氣到都想叫她把那傢伙給我帶過來了（怒）。

那位太太是個能夠冷靜理性地說明事情的人，似乎沒什麼理由可以說她笨。基本上，當這個老公搬出「笨」這麼惡劣的用詞時，應該就是他的大腦在採取「既然沒勝算，就用假動作（傷害對方）來取勝」的策略。真卑鄙！

若要跟這樣的老公一起生活，就別堅持要意見一致。當兩人意見不同時，就用「你說的確實有道理」這類說法給對方面子。能夠讓的地方就讓；不能讓的地方，就只能以「我盡力了，但就是沒辦法」的方式，予以忽略。

夫妻並無必要總是意見一致，別用意見的一致與否來衡量彼此的愛。

(本文摘自《老公使用說明書》/悅知文化)

【作者簡介】

黑川伊保子 Ihoko Kurokawa

1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。奈良女子大學理學院物理系畢業。於電腦製造商從事AI（人工智慧）的開發工作，展開大腦與語言的相關研究。1991年開發出運作於全日本核能電廠、堪稱「全球首創」的日語對話型電腦。此外還利用AI分析的方式，開發出全球首創的語感分析法—「潛意識印象（Subliminal Impression）推導法」，是為行銷界開拓了新境界的感性分析第一人。

系列作品：《老公使用說明書》、《老婆使用說明書》是日本跨年度話題大書，累積暢銷60萬本。

近期著作包括《前向きに生きるなんてばかばかしい—脳科学で心のコリをほぐす本（暫譯：積極地生活實在蠢—以腦科學來舒緩你僵硬的心）》（Magazine House）、《女の機嫌の直し方（暫譯：改善女人心情的方法）》（集英社International）等。

【譯者簡介】

陳亦苓

政治大學廣播電視系畢，輔修日文，曾留學並於日本工作近四年。目前為自由譯者，擅長資訊類英翻中、日翻中。

《老公使用說明書》/悅知文化

(中時新聞網)