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心理勵志榜．人文社科

雙料TOP1

改善日本數十萬對夫妻關係，引起廣大迴響！

累積突破60萬本，引爆話題！

★老婆的認同。老公的感謝！★

即使再怎麼火大，

還是想和身邊這個人一起走下去！

在試圖尋找「更好對象」的女性腦陷阱之中，

以及不懂男性腦本質所造成的誤解，

對於老公的憤怒，大半都屬冤屈。

本書以腦科學的角度解釋分析，如何把家庭變成天堂？

越是瞭解男性腦，就越會覺得他們實在笨拙得可愛。

想將「令人火大的老公」變成「出乎意料的老公」，

請務必閱讀本書。

【精彩書摘】

一整天當中，女性腦的避險觸發機制會在各種情境下被驅動。

從「你刷過牙了嗎？ 」 、「去洗澡」 、「別睡在沙發上， 去床上睡」、「先從蔬菜開始吃起」、「你喝太多啤酒了」、「你該戒煙了」等生活習慣開始，到「別把熱鍋直接放在餐桌上」、「洗完澡要記得打開抽風機」等家規，女性腦會逐一仔細提醒或發出命令。

雖然這實在是非常囉唆，但老婆之所以會嘮嘮叨叨地講不停，是因為想跟老公長長久久地一起生活下去。

如果不刷牙而得了牙周病，不僅會失去牙齒，罹患心臟疾病及糖尿病的風險也會增加。餐桌的問題也一樣，不過只是一次直接放上了熱鍋，餐桌並不會有什麼變化，但以長期的前後關係來觀察事物的女性腦，便能預料到老公會再犯下第二、第三次同樣的錯誤，也能預料到當該行為一再重複，餐桌表面的塗料就會剝落，日後便將無法使用。

因此，老婆是老公的守護者。

女性腦把察覺當成愛；女性腦希望被讚美、被認同；女性腦希望只有自己能獲得特殊待遇；女性腦偶爾會需要綿綿情話或甜言蜜語。而這些對男性腦來說都只是難搞又麻煩。

不過，女性腦的鬧彆扭、生氣，以及囉哩囉唆，可都是還愛著老公的證據。

不為老婆，而是為了你自己的避險目的，你是不是該全心全意地好好安撫老婆的女性腦呢？

(本文摘自《老公使用說明書》/悅知文化)

【作者簡介】

黑川伊保子 Ihoko Kurokawa

1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。奈良女子大學理學院物理系畢業。於電腦製造商從事AI（人工智慧）的開發工作，展開大腦與語言的相關研究。1991年開發出運作於全日本核能電廠、堪稱「全球首創」的日語對話型電腦。此外還利用AI分析的方式，開發出全球首創的語感分析法—「潛意識印象（Subliminal Impression）推導法」，是為行銷界開拓了新境界的感性分析第一人。

系列作品：《老公使用說明書》、《老婆使用說明書》是日本跨年度話題大書，累積暢銷60萬本。

近期著作包括《前向きに生きるなんてばかばかしい—脳科学で心のコリをほぐす本（暫譯：積極地生活實在蠢—以腦科學來舒緩你僵硬的心）》（Magazine House）、《女の機嫌の直し方（暫譯：改善女人心情的方法）》（集英社International）等。

【譯者簡介】

陳亦苓

政治大學廣播電視系畢，輔修日文，曾留學並於日本工作近四年。目前為自由譯者，擅長資訊類英翻中、日翻中。

《老公使用說明書》/悅知文化

(中時新聞網)