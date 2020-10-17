自從引入外資後，價值投資逐漸抬頭，股票不再單靠炒籌碼賺錢，存股抱長線的概念逐漸盛行，特別是ETF的台灣50。但是如果特別看好某一支業績股，偏偏又恰好是高價股，這時候往往望眼興嘆，後來政策開放盤後零股交易，滿足市場的需求，可是盤後零股交易僅一盤，雖然可以解決小資族存股的需求，對於擴大交易人年齡層的幫助卻不大。於是經過多年後，10月26日盤中零股交易終於來了，目的當然就是為了吸引更多想要「買低賣高」的年輕人加入股市行列，算是增加台股成交量的方法之一。

台股老化 須新血注入活力

台股在1987~1990年連續走了三年的大多頭，創下12682的三十年魔咒後，多年來參與股市的投資人結構並沒有多大的改變，這批台股的主力軍經過了三十年的多空循環洗禮，從當年的四大天王雷伯龍、阿不拉、榮安邱、威京小沈的養套殺，再到投顧老師的戴著鋼盔往前衝，然後投信的本益比比價，外資的一手股指、一手台積電的買買買，這群股齡三十年的老韭菜已經折騰得成精了，導致台股老化。

行情好的時候，也不過是三十多檔漲停板，而且續漲力也不怎麼樣，缺乏激情，自然每天成交量不過是千多億，齊漲齊跌行情不再，操作難度提高。長期下來，這批老股民也學乖了，不再輕易的衝動進場追高，搞得證券相關從業人員苦哈哈，所以主管機關也是絞盡腦汁的鬆綁政策，希望為台股注入新血，增加活力。

盤中零股交易自9點10分撮合第一筆後，每隔三分鐘，同樣以價格優先原則進行集合競價，若同價再以委託時間先後順序做為成交優先標準，有別於目前盤後的零股交易，只在14點30分集合競價撮合一次。其實沒必要每隔三分鐘撮合一次，這就有點像是二級市場的警示股，每五或十分鐘撮合一次，對於擴大成交量的幫助有限。

吸引小資 能賺錢才是王道

其實對於投資人來說，關心的只有一個，能不能賺到錢，所謂殺頭的買賣有人做，賠錢的買賣沒人做，只要盤勢有賺錢效應，別說交易成本較高，爭著搶買漲停板的也大有人在。所以政策其實可以直接一步到位讓盤中零股交易做到即時撮合，相信不僅達到吸引年輕小資族進場，甚至還可以開放盤中零股現股當沖，擴大鬆綁交易限制。

不過，值得注意的是，零股買賣也跟股票一樣，除了在賣出股票時繳交0.3%的交易稅之外，不論賣股或買股也要繳交0.1425%的手續費給券商，但因零股交易金額較低，多數券商都設有單次手續費最低二十元的「低消」門檻。

零股交易 手續費可再調降

舉例來說，假設投資人買進一檔股票股價二十元，不論是買進二百股、四百股、六百股，買進的手續費低於二十元，因此多數券商還是會以二十元來計算單次手續費。如果以完全沒有手續費折扣的條件來計算，零股交易單筆成交金額要超過14035元才划算(20元除以0.1425%=14035元)。

相對而言，盤中零股交易的成本太高，勢必不利短線操作，好在已經有券商率先取消單次手續費最低二十元的低消門檻，將來同業勢必跟進，有利小資族進場操作高價股。

每年的三至四月是除權息旺季的開端，三月的董事會確認年報，四至五月的股東會確認派息分紅，六至八月正式除權息，開放盤中零股交易，可增加投資人參與除權息的意願，進而達到將領取到的零股在盤中交易，或是將派發的股息再投資零股，做到複利的報酬率，可以說一舉數得。

所以已經有券商看到商機，規劃推動盤中定期買零股模式，提供小資族、年輕族群更便利、靈活的資金配置管道。長期下來，不僅可以做到類似外資把台積電的長期持股成本降到零，立於不敗之地，還可以做到類似包租公的被動式收入，為將來退休存一份老本，以時間換取空間，符合巴菲特滾雪球的積少成多投資觀念。

電子下單 注意不要下錯單

不過值得提醒的是，現在下單大多是投資人自己透過電子下單，錯單的責任在自己。由於整股、零股盤中交易分屬兩個不同系統，電子下單也是不同的頁面，但是投資人從零股切換到整股交易畫面時，千萬記得回過神，不要把下單一百股的零股記憶帶到整股，否則買一百張，就天差地遠了，還有造成違約交割的可能。這點其實將來如果政策取消整股的最小單位是一千股的原則，全部改為最小單位為一百股，就可以解決錯單違約的問題。

(本文摘自《理財周刊 1051期》)

《理財周刊 1051期》

(中時新聞網)