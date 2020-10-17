淘寶台灣去年10月在台正式上線，原本應該歡慶「周年」，但克雷達所經營的淘寶台灣昨無預警宣布「不玩了」，董事會忍痛決議於年底前正式結束台灣營運、退出台灣市場。對此，前藍委陳學聖感嘆，誰會是下一個被獵巫的目標。

陳學聖今在臉書發文表示，上個月，「愛奇藝」被經濟部下架，日前「淘寶台灣」被迫和台灣說再見。背景因素，都很單純，就是「反中」。他相信有不少愛奇藝、淘寶台灣的使用戶，政治上是反中的，只是他們可能沒想到，竟然生活消費上，有天也要面臨「被反中」！

陳學聖更表示，他之前長期在立法院教育文化委員會，因此有關注到「OTT」產業的發展，也和愛奇藝團隊有見過面。愛奇藝告訴他，不論金流、影音串流，技術面都可以不須在台灣落地，但是他們一直希望能夠在台灣正式合法營運，可是都找不到適合的法令可規範。

陳學聖感嘆，這問題從政黨輪替，拖到民進黨小英連任，都始終在討論狀態，主司的文化部基本上還是「尊重」這流行產業的國際趨勢，不願貿然出手，即使是政治意識形態強烈的前部長鄭麗君，也都如此。

陳學聖指出，結果文化部的緩議，敵不過反中的大氛圍，最後就交給了經濟部動手。下架罪名也很簡單，就是「中資」。難道這答案需要花五六年找嗎？同樣地，淘寶台灣也是如此！他不相信去年公司成立時，用個外資名義，經濟部就相信了！公司叫「淘寶」，就很清楚了它和中國大陸的關係。

陳學聖無奈，只是一年之間，兩岸關係惡化的太快了，就如淘寶台灣所說「環境不確定因素太多了」。以往兩岸的「模糊」空間不見了，雙方喊話愈來愈狠，沒人敢擋、也沒人願意質疑，因此下面會如何發展，真的沒人知道了！現獵巫已然開展……大家都在好奇，誰會是下一個目標？

(中時新聞網)