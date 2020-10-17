《Pokémon GO》先前發起粉絲票選，選出的 9 月、10 月社群日（Community Day）的主角寶可夢分別是多邊獸（Porygon）以及小火龍（Charmander）。其中票數獲得第二位的小火龍，就是 10 月份的社群日主角，活動日期也已經公布囉！

根據《Pokémon GO》發出的信件，10 月份社群日將在台灣時間10月17日11:00～17:00舉行主角寶可夢小火龍將會大量出現在野外。此外，根據先前官方的分享，在活動時間內將主角寶可夢進化至最終形態，還能學會只有社群日才能學會的特殊招式（用特殊招式學習器無法習得）也已經公布。在10月社群日中，指定時間內將火恐龍（小火龍的進化形態）進化成噴火龍後，牠將能學會龍屬性招式「龍息」；「龍息」是能迅速給予對手傷害的一般招式，在與龍屬性寶可夢的對戰中非常有效。

其餘關於社群日的活動內容、獎勵，官方都尚未公布。預計在 10 月社群日開始之前，訓練家們能透過 App 的快訊，了解更多詳情。

《Pokémon GO》10月 25 日舉辦「嫻熟技巧派：幽靈屬性」活動。(摘自Pokémon GO部落格)

而10月份除了社群日之外，因應萬聖節季即將登場，幽靈屬性寶可夢的出現機率將會提高！官方也宣布在台灣時間2020年10月25日（星期天）08:00～22:00舉辦「嫻熟技巧派：幽靈屬性」活動，活動內容包含飄飄球和在地圖上的出現機率將會提高，有機會遇見異色飄飄球。

活動期間內將可參加限定的限時挑戰！在活動期間拍張GO Snapshot照片，獲得驚喜！完成活動限定的限時調查，捕捉幽靈屬性寶可夢和獲得超級耿鬼能量。此外，活動期間內也有獎勵加碼，只要投出Nice、Great、Excellent和曲球，捕捉到寶可夢就能獲得額外的XP。

(科技)