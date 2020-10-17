自美媒《紐約郵報》率先爆料民主黨總統參選人拜登的兒子韓特郵電門事件，雖然相關新聞遭臉書與推特降低觸及率，但仍在川普同溫層圈內發酵；不過，也有其他媒體質疑相關爆料真實性，特別韓特信件是否為真、該報如何取得相關韓特相關郵件；而最先自稱維修韓特蘋果筆電後，將其硬碟轉給川普密友朱利安尼的電腦維修老闆，面對媒體質問相關事件順序時，也無法給清楚交代。

據《商業內幕》（Business Insider）報導指出，雖然《紐約郵報》認為韓特（Hunter Biden）的電子郵件證明他與烏克蘭天然氣公司Burisma掛勾「罪證確鑿」，不過關於幾點問題，如《紐約郵報》（New York Post）如何取得韓特的電子郵件、該信件如何被發現，以及是否為真等問題，仍有待確認。

《商業內幕》報導稱，若根據《紐約郵報》先前報導，是一名未確認身分的人將一部存有韓特電子郵件的蘋果筆電轉交維修，報導稱雖然店家稱那是韓特的筆電，但並未進一步提供相關證明細節。而《商業內幕》指出，若根據該修理筆電店家的照片，店主應為叫艾薩克（John Paul Mac Isaac）的川普鐵粉，並在社群網路上十分活躍支持川普。

另外，軟體工程師奈斯（Russel Neiss）也在推特上指出，的報導中，並未刪除爆料韓特郵電照片的「元資料」（Metadata），並根據照片的GPS資訊顯示，照片地點與該電腦維修店所在地是相同的。至於該筆電是否屬於韓特，艾薩克表示他不能確定，但從筆店上的貼紙來看是屬於拜登基金會的人所有。

至於《紐約郵報》報導以聯邦法院傳票的照片為證下，證明聯邦調查局（FBI）於去年12月取得該筆店硬碟，不過《商業內幕》質疑，為何FBI在店主自主向聯邦機關通報後，就發傳票的原因。FBI對於《商業內幕》置評請求未予回應。

The post is running these images side by side and pretending they're from the same document....



metadata shows they were taken months apart.... pic.twitter.com/C8OSrYD9Xd — 𝚁𝚞𝚜𝚜𝚎𝚕 𝙽𝚎𝚒𝚜𝚜 (@russelneiss) October 14, 2020

此外，專門研究網路假訊息傳播約翰霍普金斯大學高級國際研究學院的戰略研究教授瑞德（Thomas Rid）表示，這些照片呈現的方式十分令人起疑心，「特別像是政治宣傳、人為創作、匿名、自創可信度，讓一切看起來都很合理」；他也指出，報導中是以照片形式呈現韓特郵件，「但為何不是以資料形式出現」，以照片只會讓查證內容更加困難。

(中時新聞網)