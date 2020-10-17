國民黨立委洪孟楷，接受中時電子網節目《旗楷得勝》專訪，節目整理出8個網友提問，對於被稱為「哭哭媽寶」，洪孟楷坦然以對，至於2022年是否贊成同黨立委蔣萬安參選，洪孟楷透露自己的民調結果。
6月國民黨攻佔立法院，洪孟楷淚控遭鎖喉，因此被網友封為「哭哭媽寶」。對此，洪孟楷解釋，因前一天太太才叮囑在議場要小心，畢竟女兒還小，用比較開玩笑的方式提醒，沒想到當天發生這種暴力事件。對於被網友稱是「媽寶」，洪孟楷坦然以對，「有媽媽照顧的人，其實真的都應該珍惜」。
主持人張啟楷也問道，下一任台北市市長很重要，是否贊成蔣萬安選台北市長？洪孟楷直言，「我想現在問起來，大家應該都，沒有人反對蔣萬安選市長」，如果有兩個人以上要參選，也是好事，趕快把流程走完。
「重點是，2022年我們沒有蹉跎的本錢」，洪孟楷說，要趕快把台北市、桃園市等直轄市，尤其現在非國民黨執政的縣市，國民黨都應該推出最強棒來參選。
此外，對於總統大選、高雄市長罷免及補選，國民黨三連敗，洪孟楷認為，國民黨目前應該把在野的價值展現出來，讓民眾看到一黨獨大專制絕對不是民主社會常態，也不是民主之福，一定要強而有力的在野黨幫人民監督，而2022縣市長選舉，一定要把最好的人選提出來。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。