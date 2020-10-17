洪孟楷挺蔣萬安下架柯文哲 告白高嘉瑜有勇氣！| 《旗開得勝》

國民黨立委洪孟楷，接受中時電子網節目《旗楷得勝》專訪，節目整理出8個網友提問，對於被稱為「哭哭媽寶」，洪孟楷坦然以對，至於2022年是否贊成同黨立委蔣萬安參選，洪孟楷透露自己的民調結果。

6月國民黨攻佔立法院，洪孟楷淚控遭鎖喉，因此被網友封為「哭哭媽寶」。對此，洪孟楷解釋，因前一天太太才叮囑在議場要小心，畢竟女兒還小，用比較開玩笑的方式提醒，沒想到當天發生這種暴力事件。對於被網友稱是「媽寶」，洪孟楷坦然以對，「有媽媽照顧的人，其實真的都應該珍惜」。

對於蔣萬安參選2022台北市長，國民黨立委洪孟楷透露自己的民調結果。

主持人張啟楷也問道，下一任台北市市長很重要，是否贊成蔣萬安選台北市長？洪孟楷直言，「我想現在問起來，大家應該都，沒有人反對蔣萬安選市長」，如果有兩個人以上要參選，也是好事，趕快把流程走完。

「重點是，2022年我們沒有蹉跎的本錢」，洪孟楷說，要趕快把台北市、桃園市等直轄市，尤其現在非國民黨執政的縣市，國民黨都應該推出最強棒來參選。

此外，對於總統大選、高雄市長罷免及補選，國民黨三連敗，洪孟楷認為，國民黨目前應該把在野的價值展現出來，讓民眾看到一黨獨大專制絕對不是民主社會常態，也不是民主之福，一定要強而有力的在野黨幫人民監督，而2022縣市長選舉，一定要把最好的人選提出來。

(中時新聞網)