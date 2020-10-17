你使用過三軸穩定器來協助拍攝影片嗎？它能抵銷手震或移動中晃動的情況，讓你隨手就能拍出有如攝影高手的影片。而DJI繼Osmo Mobile 3納入摺疊設計後，第四代不僅更名為OM4名字更簡潔有力，也更進一步加入磁吸設計，讓手機上下穩定器更快速，是目前三軸穩定器中前所未有的設計。

DJI OM4在機身的設計上，很大程度保留了Osmo Mobile 3的風格，包含整合M模式的電源鍵、拍攝鍵、大拇指位置的變焦鍵、食指位置的板機，USB-C充電孔、USB-A充電孔(用穩定器為手中充電)、掛繩孔、電源指示燈等等，風格可說都有99%一致。附上的小腳架更長，但是展開角度相當低，能帶來更好的穩定與支撐性。

DJI OM4三軸穩定器包裝盒內配件，附磁吸指環扣可以對準手機中央的專用尺。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器、腳架與磁吸配件。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器與磁吸手機夾。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器握把位置(前)。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器握把位置(後)。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器(底部)。(黃慧雯攝)

DJI OM4三軸穩定器磁吸手機夾吸附狀態。(黃慧雯攝)

無庸置疑，OM4對比Osmo Mobile 3最大的改變就是在手機支架的位置。過往手機支架是與穩定器黏在一起，不可拆卸。因此，如果拍攝時手機有來電，通常都得費力的拿下手機，然後大多數情況所花費的時間都會讓你錯過電話。但在OM4當中，改為磁吸手機，使用者可以選擇使用附上的磁吸指環扣，或是替手機裝上磁吸手機夾，就可以吸附在穩定器上，並且在有需要使用手機時(非拍攝目的)時快速讓手機從穩定器上脫身。體驗過程可以感受到OM4磁吸位置吸力頗強，除非有相當大的震動幅度，例如可能車子通過一個高低差超大的小丘那種程度，才有可能會有手機自己飛落的疑慮。但是若是一般走動、跑動的情況下，都能穩定吸附，基本使用並無疑慮。

相比過去採用夾式或鎖定式設計的三軸穩定器，OM4這一回的磁吸設計略有挑戰性。包含若使用磁吸指環扣，必須要使用附上的手機尺，讓你安穩地將它裝在手機正中央；不然就是磁吸手機夾還有方向性，若不注意很容易會裝錯邊(有指定要朝向手機主相機的一側。要將手機吸附在穩定器上時，吸附處跟手機夾的也有固定要對準的點(才能確切判斷手機的角度)，這些都是過往使用三軸穩定器所不需要克服的小小難關。

DJI OM4機身390 g，附上的磁吸手機夾是32.6 g，磁吸指環扣則是11.4 g，可以支撐230 ± 60 g的手機，手機厚度則要在6.9-10 mm、寬度要在67-84 mm之間。根據不一樣的手機機型，可透過DJI Mimo App完整操控的鏡頭，則可透過官網的對照表來得知。2450 mAh的電池最高可連續使用15小時，充電時間需要2.5小時。

功能上，這一回DJI Mimo則是加入了個人三段全景的模式(全景複製功能)、高段班攝影師才能做到的動態變焦功能(一邊移動讓主體不便但是背景往後延伸)，且同樣可以支援運動縮時、軌跡縮時、靜態縮時、慢動作攝影、有如電影《全面啟動》的旋轉模式、全景240度、全景3X3，還有智能跟隨3.0、手勢控制(可以透過展開手掌、雙指比Yeah控制快門)，也保留M模式快速切換直拍、橫拍的的方法，當然也可使用Mimo App的Story模式，輕鬆拍出巧妙運鏡的精彩短片(還會加上配樂)。功能上，多變且容易使用的特色仍舊維持。

體驗心得

DJI Osmo Mobile 3先前帶起三軸穩定器邁向可折疊的潮流，如今又帶入磁吸特色，一代又一代解決使用者運用三軸穩定器的痛點，可以感受到他們對於用戶使用上困擾的了解，並且積極解決的心態。再加上對於Mimo的投入與更新，讓人對於入手OM4帶有飽滿的信心。

(科技)