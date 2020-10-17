你使用過三軸穩定器來協助拍攝影片嗎？它能抵銷手震或移動中晃動的情況，讓你隨手就能拍出有如攝影高手的影片。而DJI繼Osmo Mobile 3納入摺疊設計後，第四代不僅更名為OM4名字更簡潔有力，也更進一步加入磁吸設計，讓手機上下穩定器更快速，是目前三軸穩定器中前所未有的設計。

DJI OM4在機身的設計上，很大程度保留了Osmo Mobile 3的風格，包含整合M模式的電源鍵、拍攝鍵、大拇指位置的變焦鍵、食指位置的板機，USB-C充電孔、USB-A充電孔(用穩定器為手中充電)、掛繩孔、電源指示燈等等，風格可說都有99%一致。附上的小腳架更長，但是展開角度相當低，能帶來更好的穩定與支撐性。

DJI OM4三軸穩定器包裝盒內配件，附磁吸指環扣可以對準手機中央的專用尺。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器包裝盒內配件，附磁吸指環扣可以對準手機中央的專用尺。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器、腳架與磁吸配件。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器、腳架與磁吸配件。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器與磁吸手機夾。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器與磁吸手機夾。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器握把位置(前)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器握把位置(前)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器握把位置(後)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器握把位置(後)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器(底部)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器(底部)。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器磁吸手機夾吸附狀態。(黃慧雯攝)
DJI OM4三軸穩定器磁吸手機夾吸附狀態。(黃慧雯攝)

無庸置疑，OM4對比Osmo Mobile 3最大的改變就是在手機支架的位置。過往手機支架是與穩定器黏在一起，不可拆卸。因此，如果拍攝時手機有來電，通常都得費力的拿下手機，然後大多數情況所花費的時間都會讓你錯過電話。但在OM4當中，改為磁吸手機，使用者可以選擇使用附上的磁吸指環扣，或是替手機裝上磁吸手機夾，就可以吸附在穩定器上，並且在有需要使用手機時(非拍攝目的)時快速讓手機從穩定器上脫身。體驗過程可以感受到OM4磁吸位置吸力頗強，除非有相當大的震動幅度，例如可能車子通過一個高低差超大的小丘那種程度，才有可能會有手機自己飛落的疑慮。但是若是一般走動、跑動的情況下，都能穩定吸附，基本使用並無疑慮。

相比過去採用夾式或鎖定式設計的三軸穩定器，OM4這一回的磁吸設計略有挑戰性。包含若使用磁吸指環扣，必須要使用附上的手機尺，讓你安穩地將它裝在手機正中央；不然就是磁吸手機夾還有方向性，若不注意很容易會裝錯邊(有指定要朝向手機主相機的一側。要將手機吸附在穩定器上時，吸附處跟手機夾的也有固定要對準的點(才能確切判斷手機的角度)，這些都是過往使用三軸穩定器所不需要克服的小小難關。

DJI OM4機身390 g，附上的磁吸手機夾是32.6 g，磁吸指環扣則是11.4 g，可以支撐230 ± 60 g的手機，手機厚度則要在6.9-10 mm、寬度要在67-84 mm之間。根據不一樣的手機機型，可透過DJI Mimo App完整操控的鏡頭，則可透過官網的對照表來得知。2450 mAh的電池最高可連續使用15小時，充電時間需要2.5小時。

功能上，這一回DJI Mimo則是加入了個人三段全景的模式(全景複製功能)、高段班攝影師才能做到的動態變焦功能(一邊移動讓主體不便但是背景往後延伸)，且同樣可以支援運動縮時、軌跡縮時、靜態縮時、慢動作攝影、有如電影《全面啟動》的旋轉模式、全景240度、全景3X3，還有智能跟隨3.0、手勢控制(可以透過展開手掌、雙指比Yeah控制快門)，也保留M模式快速切換直拍、橫拍的的方法，當然也可使用Mimo App的Story模式，輕鬆拍出巧妙運鏡的精彩短片(還會加上配樂)。功能上，多變且容易使用的特色仍舊維持。

體驗心得

DJI Osmo Mobile 3先前帶起三軸穩定器邁向可折疊的潮流，如今又帶入磁吸特色，一代又一代解決使用者運用三軸穩定器的痛點，可以感受到他們對於用戶使用上困擾的了解，並且積極解決的心態。再加上對於Mimo的投入與更新，讓人對於入手OM4帶有飽滿的信心。

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(科技)

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